Сервис для поиска депутатов появился на сайте Псковской городской Думы.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт ОМСУ Пскова, нажать на вкладку «Власть» и выбрать раздел «Найти депутата». После перед пользователем откроются два окна, в одном из них необходимо будет указать улицу, в другом - номер дома.
Когда адрес введен, нужно нажать копку «Найти».
Сервис предоставляет информацию о номере избирательного округа и избирательного участка, а также приводит ФИО депутата, место и время приёма избирателей. Отметим, что эта информация пока дополняется.