Общество

Сервис для поиска депутатов появился на сайте Псковской городской Думы

Сервис для поиска депутатов появился на сайте Псковской городской Думы.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт ОМСУ Пскова, нажать на вкладку «Власть» и выбрать раздел «Найти депутата». После перед пользователем откроются два окна, в одном из них необходимо будет указать улицу, в другом - номер дома.

Когда адрес введен, нужно нажать копку «Найти».

Сервис предоставляет информацию о номере избирательного округа и избирательного участка, а также приводит ФИО депутата, место и время приёма избирателей. Отметим, что эта информация пока дополняется.