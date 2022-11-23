Общество

Олег Брячак раскритиковал работу руководителя комитета по образованию Псковской области

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в региональном парламенте Олег Брячак на сессии 24 ноября раскритиковал работу и.о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем выступлении Олег Брячак подчеркнул, что прошло время не только популизма, но и словоблудия. «Наша страна находится в непростой ситуации. От каждого из нас, а в особенности от депутатов, чиновников требуется перейти от громких слов, деклараций и заявлений к конкретным делам. Многие депутаты оказывают реальную помощь воинам, которые находятся на передовой. Однако есть и вопиющие случаи, которые позволяют себе некоторые чиновники, занимающие высокие посты в правительстве Псковской области», - начал он.

Олег Брячак указал на неудовлетворительную работу регионального комитета по образованию в лице руководителя Андрея Ермакова. «С данным гражданином у меня как у депутата общаться не получается, не говоря о простых гражданах», - отметил он и привел в пример вице-губернатора Василия Осипова, к которому можно обратиться по любому вопросу.

Парламентарий рассказал, что сейчас в зоне специальной военной операции находится боец, который честно выполняет свой воинский долг, а до этого он учился в псковском агротехническом колледже. По словам депутата, дважды обращались в комитет по образованию родственники и военные с просьбой, чтобы человеку дали отсрочку в сдаче сессии и не отчисляли. «Не дали, не услышали, не вошли в положение», - сказал Олег Брячак и попросил каким-то образом повлиять на Андрея Ермакова, чтобы не было впредь таких ситуаций.

«Я никого не хотел обидеть, но некоторые вещи, в том числе поведение министра образования, вызывают искреннее возмущение», - добавил он.

Также депутат указал, что государство помогает военнослужащим с приобретением жилья, а если он погиб, то супруга получает право на жилье, и предложил таким же образом поддерживать добровольцев.