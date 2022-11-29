Общество

Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных появятся в Псковской области

Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных появятся во всех районах Псковской области. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников на построении военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии, посвященном отправке мобилизованных в зону проведения специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятие прошло на плацу воинского соединения в понедельник, 28 ноября.

«Семьям мобилизованных уделяется отдельное внимание. С первых дней мобилизации в Пскове работает Центр помощи семьям мобилизованных. Там всегда можно получить помощь и поддержку по самому широкому кругу вопросов. Дополнительно для семей во всех районах Псковской области будут определены уполномоченные по работе с семьями мобилизованных», – отметил губернатор.

Предложенными мерами поддержки могут воспользоваться также семьи, которые живут в других субъектах РФ, но чьи мужья и сыновья служат под флагом 76-й дивизии, обратил внимание глава региона.

«Мы на постоянной связи с губернаторами Санкт-Петербурга, Новгородской области и коллегами из других регионов. Вы все для нас свои. Вместе будем решать любые возникающие вопросы вне зависимости от прописки. Знайте, что ваши семьи, жены, дети, родители будут окружены вниманием и заботой. Можете на нас положиться», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в зону СВО из Пскова направились более 400 мобилизованных. Среди них жители Псковской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга.