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Общество

Большая часть России остаётся во власти морозов

02.12.2022 06:58|ПсковКомментариев: 0

Большая часть страны остаётся во власти аномальных для этого периода морозов. Об этом сообщается на сайте метеоцентра «Фобос».

В Москве, например, накануне днём температура не превысила отметку в −7°С, а это ниже даже январской нормы. Чуть теплее было в Санкт-Петербурге: −3…−5°С, хотя с климатической точки зрения это тоже скорее январь, чем начало декабря, отмечают синоптики.

В Пскове столбик термометра показывает −13°С.

В ближайшие дни в регионах Европейской России продолжит холодать. Большую часть региона всё ещё укрывает огромный антициклон, в зоне которого заключены очень холодные воздушные массы. Накануне обрывки облачности отмечались только на юге и севере Русской равнины. Это – атмосферные фронты циклонов, которые вынуждены огибать очаг высокого давления по перифериям.

«2 декабря атмосферная ситуация практически не изменится. Вихри постепенно набирают силу, но пока им не удастся потеснить антициклон. Заметно влиять на погодную остановку они начнут только в выходные, когда облачность в их циркуляции уплотнится», - говорится в прогнозе.

Волна атлантического воздуха так и не пробьётся в мегаполисы Южной Сибири. В Новосибирске до середины следующей недели −18…−20°С, что почти на 10°С ниже климатической нормы. А ночью показания термометров могут опускаться до −25…−27°С.

В Москве будет стабильно холодно. В конце недели над столицей уплотнится облачность и потеплеет на пару градусов. Но с понедельника небо прояснится, усилится ночное выхолаживание приземного слоя атмосферы, и во вторник в Москве даже днём не выше −10°.

 

Теги: #зима #мороз
Источник: Псковская Лента Новостей
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