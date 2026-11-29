Более полутора миллионов россиян, воспитывающих около 3,4 млн детей, в 2027 году получат возможность воспользоваться семейной налоговой выплатой. Об этом сообщило министерство труда в своем канале Мах.

По оценке ведомства, численность имеющих право претендовать на семейную налоговую выплату российских граждан в следующем году останется примерно на уровне нынешнего года.

Эта выплата доступна работающим гражданам РФ, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей. Также ее могут получить родители студентов очных отделений вузов и колледжей, которым еще не исполнилось 23 года.

Единственным ограничением является уровень благосостояния семьи: доход на человека, включая детей, не должен превышать 1,5 прожиточного минимума. Также предъявляются определенные требования к стоимости имущества, которым владеют родители.