Общество

Когда начнётся строительство нового терминала аэропорта в Пскове, рассказал губернатор

Когда начнётся строительство нового терминала аропорта имени княгини Ольги в Пскове, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Пассажиропоток нашего аэропорта уже перевалил за 100 тысяч пассажиров в год. Мы себе поставили задачу - полмиллиона пассажиров. Как только число увеличится до 150-170 тысяч человек, начнем привязку проекта нового терминала к конкретной территории. Как только будем выходить на 250 тысяч, будем с инвестором переходить в стадию строительства нового терминала», – озвучил планы губернатор.

Ранее сообщалось, что в псковский аэропорт имени княгини Ольги продолжают закупать новую технику.