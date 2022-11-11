Общество

Тягач и новое оборудование появятся в псковском аэропорту

Новую технику продолжают закупать в псковский аэропорт имени княгини Ольги. В ближайшее время в регион поступят интроскопы – оборудование для бесконтактного досмотра багажа – и тягач. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видеообращении к жителям региона.

«Запланирована реконструкция аэропортовой площади. До конца года будет подготовлена проектно-сметная документация, которая, к слову, будет учитывать будущее расположение нового терминала», - добавил он. В гражданской части комплекса приведут в порядок периметральное ограждение и установят дополнительные камеры наблюдения.

«Планы развития аэропорта большие, уже в следующем году рассчитываем выйти на 150 тысяч человек пассажиропотока. Поэтому вопросами безопасности пренебрегать нельзя», — добавил глава региона.

Михаил Ведерников уточнил, что как только пассажиропоток за год составит 200 тысяч – начнётся строительство нового терминала. Кроме того, он не исключил появление новых авиамаршрутов.