Общество

Откуда поступают звонки от телефонных мошенников, рассказал Алексей Овсянников

В основном телефонные мошенники сегодня звонят из-за границы, из крупных колл-центров Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Телефонное мошенничество идёт волнами. Сначала звонили из мест лишения свободы, потом с территории соседних государств, из колл-центров Москвы и Санкт-Петербурга. С мест лишения свободы сейчас практически не звонят», - отметил Алексей Овсянников.

По его словам, в этом году стали выявлять большое количество звонков от мошенников с территории Украины, а также с фишинговых сайтов, зарегистрированных в Австралии, Америке, Германии.

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Алексей Овсянников подчеркнул, что Псковская область - вторая в СЗФО по раскрываемости дистанционных преступлений. Помимо телефонного мошенничества, отметил он, в эту категорию входит распространение наркотиков и вымогательство, их также проводят с использованием современных технологий. Раскрываемость таких преступлений в регионе составляет порядка 52%.