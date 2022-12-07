Общество

Алексей Овсянников призвал псковичей жаловаться на шумных соседей в полицию

Более трёх тысяч человек привлекли к административной ответственности в рамках закона о тишине в Псковской области в 2022 году по состоянию на 1 ноября. Об рассказал начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос радиослушательницы.

«Закон о тишине работает. Привлекли к административной ответственности по закону о тишине более трёх тысяч человек, статистика на ноябрь была такая», – сообщил Алексей Овсянников.

Он рекомендовал всем псковичам, имеющим шумных соседей, вызывать полицию, а не решать проблему самостоятельно.

Кроме того, он высказался о фактах нарушения общественного порядка у «Монумента в память о Ледовом побоище».

«На памятнике Александру Невскому мы неоднократно проводили рейды. Там были не подростки, а молодые люди, но там нет никого из неблагополучных семей. А в зоне нашего внимания как раз находятся они. А у памятника собираются ребята, у которых есть средства на автомобиль и на горячительные напитки. Они активно привлекаются к административной ответственности», – добавил гость студии.