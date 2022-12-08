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Устранением правового вакуума назвал защиту военных пенсионеров Алексей Севастьянов

Устранением правового вакуума назвал федеральную законодательную инициативу, защищающую военных пенсионеров, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в ходе общения с журналистами после внеочередной сессии 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы сегодня устранили некий правовой вакуум. Военнослужащие, которые ушли на пенсию до начала специальной военной операции, и в принципе ушли на пенсию с высокого звания, будучи сейчас призваны на более низкие должности, по окончании контракта вернутся и будут получать пенсию из расчёта на тот момент, когда они уволились. Если они ушли на пенсию по выслуге лет полковником, они имели пенсионную сетку, по которой получали значительно выше. Если человек был призван сейчас и отслужил рядовым, то будет получать от сетки рядового. Несправедливо», – отметил депутат.

У военнослужащих появится возможность получать пенсию от наивысшего звания. А если в ходе СВО военный дослужился до большего звания, то и получать пенсию он будет соответствующую.

«Это знак нашего внимания и поддержки военнослужащих», – подчеркнул он.

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Он также оценил инициативу о награждении военнослужащих медалью Александра Невского, внесенную губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Дело в том, что медаль Александра Невского раньше вручали за вклад в защиту прав человека, то сегодня идет речь уже о выполнении служебного, гражданского и воинского долга, сопряженного с риском для жизни. Сюда подпадают и военнослужащие, и представители Росгвардии, и МЧС. Поддержали единогласно, очень своевременная инициатива», – добавил Алексей Севастьянов.