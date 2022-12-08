Общество

Медалью Александра Невского теперь могут награждать сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих

Медалью Александра Невского теперь могут награждать сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на внеочередной сессии 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно одобренным изменениям в региональный закон «О наградах Псковской области», медалью Александра Невского будут награждаться граждане РФ за особый вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан, развитие культуры, возрождение исторического наследия Псковской области, духовное, нравственное и патриотическое воспитание граждан, поисково-спасательную и добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Псковской области, а также проявившие мужество и самоотверженность при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Выплата единовременного государственного пособия гражданам, награжденным медалью Александра Невского, будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете.

Законопроект поддержали единогласно в двух чтениях.

Смотрите также Медаль Александра Невского учредили в Псковской области

Напомним, медаль Александра Невского была учреждена в Псковской области в ноябре прошлого года.