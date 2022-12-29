Общество

Предприятия региона успешно восстанавливаются после вспышки АЧС – Михаил Ведерников

Предприятия Псковской области успешно восстанавливаются после вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии Псковского областного Собрания 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В части сельского хозяйства наши предприятия успешно восстанавливаются после вспышки АЧС», – отметил глава региона.

Так, предприятие «Идаванг» в Островском районе уже провело реконструкцию и восстановился до поголовья 35 тысяч единиц.

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«ПсковАгроИнвест» завершает капремонт и открывается в начале следующего года.

«Работы проведены с новыми, более высокими требованиями биологической безопасности», – пояснил Михаил Ведерников.