Общество

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство экотехнопарка в Псковской области

Первый в Псковской области экологичный технопарк, который сможет перерабатывать до 250 тысяч тонн мусора в год, планируют создать в урочище Халево Палкинского района. Главгосэкспертиза России выдала по проекту строительства этого объекта положительное заключение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

В рамках проекта планируется строительство корпуса переработки мусора – промышленного здания, предназначенного для сортировки твердых коммунальных отходов с пристроенными бытовыми помещениями общей площадью 11100,3 кв. м. Кроме того, будет возведен двухэтажный административно-бытовой корпус площадью 619,64 кв. м, а также контрольно-пропускной пункт, весовая с диспетчерской, ремонтно-механическая мастерская и другие объекты. Кроме того, будут оборудованы многочисленные рабочие площадки, необходимые для функционирования технопарка.

«Строящийся в урочище Халево экотехнопарк – первый такого рода объект в Псковском регионе. Он предназначен для сортировки и переработки 250 тонн отходов в год. После отбора всех полезных фракций из отходов остатки сортировки ("хвосты") разместят на полигоне, а органическая часть пойдет на производство технического грунта: его на объекте планируют производить ежегодно до 75 тысяч тонн», – отметила главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Уральского филиала Главгосэкспертизы России Светлана Бегинина.