ЖКХ

Мусорная реформа: повод для сдержанного оптимизма

14-я сессия Псковского областного Собрания депутатов началась с парламентского часа, посвящённого реализации «мусорной» реформы. Данный вопрос парламентарии уже неоднократно поднимали, на этот раз их интересовала перспектива строительства будущего экотехнопарка. Областные власти подготовили исчерпывающую информацию о том, кто, когда и где возведёт этот объект. Также депутаты озвучили частные просьбы избирателей, обсудили раздельный сбор отходов и вывоз мусора с труднодоступных территорий.

Жалоб не поступило

О работе правительства Псковской области в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами перед депутатами отчитался председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он в очередной раз напомнил, что уровень охвата населения услугой по вывозу мусора увеличился в разы, сейчас она оказывается в более 2500 населенных пунктов, где проживают свыше 600 тысяч человек. Это 97,5% жителей области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Сергей Грахов проинформировал депутатов о выделении средств муниципалитетам на закупку контейнеров для ТКО, оборудование площадок, в том числе для раздельного сбора отходов. Председатель комитета обратил внимание на развитие раздельного накопления ТКО. В этом году Псковская область получила субсидию из федерального бюджета на закупку еще 1700 специальных контейнеров, до конца года они поступят в регион, после чего будут распределены по муниципалитетам. Уже сейчас охват населения раздельным сбором ТКО составляет 63%.

Также чиновник рассказал о количестве отходов, направляемых на сортировку и переработку - 42,1% и 7,7% соответственно. Всего за год в Псковской области производится порядка 260 тысяч тонн мусора, в будущем их планируется направлять на объект обработки, утилизации и размещения ТКО. Речь идёт о так называемом экотехнопарке, появления которого с нетерпением ждут все жители региона.

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По словам Сергея Грахова, проектно-сметная документация, которую подготовило ООО «ИПЭиГ», сейчас находится на государственной экологической экспертизе и в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заключение ожидается получить в ноябре текущего года.

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Для строительства экотехнопарка выбран земельный участок в урочище Халево сельского поселения «Новоуситовская волость» Палкинского района, который ранее принадлежал Минобороны России. Данный участок площадью 172 га был передан Минобороны России в собственность Псковской области в августе 2020 года, после чего началась работа по выявлению экологических и иных ограничений. В итоге специалисты выбрали для возведения объекта территорию площадью почти 36 га, которая подходит по требуемым параметрам: наличие транспортной инфраструктуры, удаленность от населенных пунктов, отсутствие санитарного ограничения.

Проектируемый экотехнопарк должен обеспечить сортировку всего объёма отходов, образованных на территории Псковской области, утилизацию 50% отходов (закрытое компостирование 16,47%, альтернативное топливо RDF 20,76%, отбор ВМР 17,03% и их захоронение (не более 50%). Сергей Грахов заметил, что вся техника, которая будет заходить на территорию объекта, будет подлежать мойке, поэтому загрязнения прилегающих территорий бояться не стоит.

Предварительная стоимость строительства составляет почти 3,3 млрд рублей. 94% этой суммы регион получит в виде федеральной субсидии, 5% - средства инвестора, 1% - софинасирование региона.

Сергей Грахов добавил, что в ходе проведения общественного обсуждения проектной документации на строительство объекта жалоб и возражений не поступило, были лишь конструктивные вопросы, на которые даны ответы, и единственное предложение: провести честную и независимую экспертизу по ОВОС.

Строить объект будут в рамках концессионного соглашения, которое регион на днях заключит с ООО «Псковэкострой», с привлечением федеральной субсидии. Завершение работ по возведению экотехнопарка намечено на 2024 год.

В завершение доклада Сергей Грахов озвучил планы по рекультивации городской свалки в Пскове и результаты ликвидации несанкционированных мест накопления ТКО.

Новых свалок не будет

Большая часть вопросов депутатов касалась именно экотехнопарка. Депутат от партии «Новые люди» Андрей Маковский поинтересовался, не превратится ли новый объект в очередную свалку, и кто будет нести персональную ответственность за его строительство.

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Также парламентарий озвучил опасения в части финансирования такого сложного объекта, и не будет ли псковский экотехнопарк принимать мусор из других регионов.

Сергей Грахов сообщил, что ответственным за строительство объекта будет концессионер, а контроль будет осуществлять комитет по строительству и ЖКХ и многие другие «контролёры» - чтобы было построено именно то, что запроектировано.

Руководитель комитета также заверил, что федеральные средства будут выделены в полном объёме, также будут привлекаться деньги из иных источников. К примеру, один из банков уже подтвердил, что готов предоставить концессионеру кредит для реализации проекта. Что касается мусора из других регионов, Сергей Грахов подчеркнул, что объект будет построен исключительно для нужд Псковской области.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко спросил, кто будет в дальнейшем управляющей организацией в экотехнопарке, и что произойдёт со свалками, кто будет заниматься их рекультивацией и в какие сроки. Также он озвучил вопрос, связанный с логистикой: в будущем потребуется создание специальных перевалочных баз в муниципалитетах.

«При вводе объекта в эксплуатацию все свалки будут закрыты и будут подлежать рекультивации», - отреагировал Сергей Грахов и уточнил, что уже сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на рекультивацию свалок в ряде муниципалитетов.

Что касается логистики, продолжил председатель комитета, то подвозить мусор в экотехнопарк будут автопоезда, которые планируется наполнять на мусороперегрузочных станциях. Примерные места для их создания определены. Сергей Грахов заявил, что речи о создании новых свалок не идет, это будут просто площадки, на которых мусоровозы маленькой вместимости перегружать мусор в автопоезда. А эксплуатацией экотехнопарка будет заниматься сам концессионер.

Руководитель фракции КПРФ Пётр Алексеенко возмутился тем, что слушания провели спустя два года после передачи участка в собственность, и заявил о, якобы, тысячах несогласных с таким решением. Более того, он недоволен растущими тарифами на услуги регионального оператора.

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Сергей Грахов пояснил, что процедура публичных обсуждений была объявлена после проведения всех необходимых исследований, когда стало ясно, что участок подходит. И еще раз отметил, что жалоб и возражений не поступило. А тариф, напомнил Сергей Грахов, образуется исходя из многих параметров, в том числе внешних факторов. В частности, к ним относится обслуживание техники, стоимость горюче-смазочных материалов, зарплаты сотрудникам.

«Работа ведется, долги гасятся»

Депутат от партии «Яблоко» Артур Гайдук также затронул денежные вопросы: чем закончился конфликт «Мехуборки» и «Спецтранскома»? Концессионер будет начинать строить объект на кредитные деньги, на чьи плечи ляжет оплата процентов?

Сергей Грахов сообщил, что проценты по кредиту будет оплачивать концессионер, а на первый вопрос предложил ответить директору филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александру Киселёву.

«Работа ведется, долги гасятся», - сказал руководитель компании. Он уточнил, что «Экопрому» до 3 ноября предстоит выплатить штраф УФАС, а после этого регоператор продолжит рассчитываться с долгами перед «Спецтранскомом». Александр Киселёв заметил, что из 60 млн рублей выплачены 30.

Депутат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак уточнил, на каком расстоянии от ближайшего населённого пункта построят экотехнопарк.

Сергей Грахов ответил, что это расстояние составит 1,1 км при нормативе 1 км, а до ближайшей контрольной точки аэродрома - 21,5 км.

Также Олег Брячак заметил, что в Псковской области сейчас перерабатывают всего 7,7% мусора, а, к примеру, в Швеции этот показатель составляет 99%.

Сергей Грахов объяснил это тем, что в Псковской области только одно предприятие занимается данной деятельностью - это Плюсский перерабатывающий комбинат. Часть ресурсов увозят в другие регионы, где есть предприятия по переработке отходов. Председатель комитета предположил, что после появления технопарка прилегающую к нему территорию можно будет использовать для возведения предприятий, перерабатывающих вторсырьё.

Кроме того, Олег Брячак озвучил вопросы, касающиеся нормативов расположения контейнерных площадок в частном секторе и ответственности за их содержание в надлежащем виде.

Александр Киселёв рассказал, что за каждую площадку отвечает её собственник, а за чистотой обязаны следить дворники. «Наша задача приехать и забрать мусор. При этом мы убираем и подметаем всё, что есть на площадке», - заявил он.

«На ночь глядя прочитал, что такое экотехнопарк. Это серьезное предприятие. Кто там будет работать?» - взял слово заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

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Сергей Грахов сообщил, что вопрос обеспечения кадрами уже прорабатывался с концессионером, и приоритет при приёме на работу будет отдан местному населению — жителям Палкино, Острова, Пскова. Будущих сотрудников будут набирать уже во время строительства и направлять на соответствующее обучение.

Представитель фракции «Единая Россия» Владимир Кузь обратился к другим насущным вопросам, в том числе вывозу мусора с острова Залита, которого, по мнению депутата, недостаточно.

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Александр Киселёв уточнил, что регоператор вывозит отходы с острова Залита раз в месяц. При этом он напомнил, что плавучего средства у компании нет, поэтому приходится привлекать частное лицо с лодкой. «Мы подстраиваемся под него и вывозим мусор. Это наши затраты, в тариф они не включены. Мы остров Залита не бросаем, в месяц вывозим оттуда 130 кубов мусора. Как умеем, так и делаем», - подчеркнул руководитель «Экопрома».

«Движемся в правильном направлении»

После вопросов парламентарии перешли к выступлениям. Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков коснулся вопроса раздельного сбора мусора. К нему обратились избиратели, которые зафиксировали момент погрузки мусоровозом пластикового мусора в общий контейнер. Депутат выразил надежду, что это лишь частный случай, и попросил регоператора впредь не допускать таких ситуаций.

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Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, представитель фракции «Единая Россия» Алексей Севастьянов констатировал, что ему удалось за два года выстроить работу с «Экопромом», и многие вопросы решаются довольно просто. «Проблем хватает, но динамика движения вперед более чем достаточная», - заявил он и выразил надежду, что к 2024 году в регионе появится экотехнопарк.

Олег Брячак рекомендовал комитету по ЖКХ обратить внимание на рекультивацию свалок и призвал прививать жителям региона культуру раздельного сбора мусора, разработать комплекс мер, направленный на увеличение объемов переработки мусора.

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А Виктор Остренко поделился опытом поездки на предприятие в Московской области, где налажен весь цикл - от сортировки и подготовки сырья до переработки. В результате всего 25% поступающего на предприятие мусора идет на захоронение. По словам депутата, всё организовано в закрытом контуре, на улице вблизи объекта нет ни запаха, ни птиц, ни собак.

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В связи с этим он попросил не спекулировать на вопросах, связанных со строительством таких объектов.

«Они нам крайне необходимы для реализации экологической реформы на территории Псковской области», - подчеркнул Виктор Остренко и поблагодарил правительство региона за предоставленную возможность ознакомиться с современным предприятием.

«Порхов в своё время подставил плечо городу Пскову, выручили псковичей. Рядом с Порховом находится то ли полигон, то ли свалка. И у нас есть и собаки, птицы, и запах. Мы ждали его закрытия в 2019-м, 20-м, 21-м, 22-м, уже и 23-й год наступает», - озвучил проблему его коллега по фракции Геннадий Григорьев. Накануне он спрашивал у Сергея Грахова, когда произойдёт это долгожданное событие, и получил «хороший ответ профессионального руководителя: «Порховский полигон будет закрыт, когда введётся в эксплуатацию экотехнопарк».

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«Хотелось бы верить, что экотехнопарк введется в эксплуатацию в ближайшее время и будет современным», - добавил он.

Итог обсуждению подвёл председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он напомнил, что депутаты не первый раз возвращаются к обсуждению вопроса проведения «мусорной» реформы.

«Мы видим, что ситуация меняется в лучшую сторону, может, не так быстро, как нам хотелось бы. Цифры свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении», - уверен спикер Собрания.

Он констатировал, что сегодня наконец прозвучали конкретные сроки строительства экотехнопарка, виден конкретный план действий. «На днях будет заключено концессионное соглашение, в ноябре выходит из экспертизы проект, планируется окончание строительства экотехнопарка в 2024 году», - перечислил Александр Котов и заметил, что в концессионном соглашении при этом прописан срок реализации проекта 36 месяцев.

По мнению председателя областного Собрания, неправильно было бы думать, что за решение всех проблем, связанных с мусорной реформой, отвечает только губернатор и правительство. «Депутаты - такие же участники этого процесса, и всё должны делать, чтобы этот вопрос двигался как можно быстрее», - уверен Александр Котов.

Он добавил, что для населения эта тема очень чувствительна, поэтому призвал не будоражить людей, не запускать в СМИ и соцсети непроверенную информацию. По словам Александра Котова, чтобы сделать конкретные выводы, нужно дождаться выхода из экспертизы проектно-сметной документации. «Если мы увидим какие-то ошибки или, тем более, нарушения законодательства, тогда наша реакция должна быть резкой и публичной. Мы должны выступать, защищая людей. А провоцировать людей на коллективные действия ни в коем случае нельзя, мы таким образом тормозим этот важный процесс», - считает парламентарий.

По его словам, все заинтересованы в том, чтобы в регионе наконец-то появилось современное предприятие по сортировке и переработке отходов, современный полигон для захоронения ТКО. «Это повлияет на состояние экологии Псковской области, а мы дорожим именно этим. Давайте вместе, общими усилиями, в том числе в плане контроля, контакта с нашими избирателями действовать в рамках представленного плана», - подытожил Александр Котов.

Мира Уварова