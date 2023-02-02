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Общество

Главную проблему псковского здравоохранения озвучили в эфире «ПЛН FM»

02.02.2023 16:17|ПсковКомментариев: 0

Главная проблема системы здравоохранения в Псковской области — позднее выявление болезней. Такое мнение заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина высказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«Основная нагрузка ложится на первичное звено в части первичного выявления заболеваний и в части дальнейшего их диспансерного наблюдения. То есть это условно диспансеризация и диспансерное наблюдение. Из-за чего гибнут люди от заболеваний? Из-за того, что заболевание плохо лечится. То есть это, условно говоря, дефект диспансерного наблюдения. Почему они плохо лечатся? Почему они поздно выявляются? Потому что они несвоевременно диагностированы, это дефект проведения диспансеризации. Следовательно, основные задачи – это диспансеризация и диспансерное наблюдение. Но это упрощенная схема», - сказала Надежда Рагозина, отвечая на вопрос о тех направлениях, на которые в Псковской области стоит обратить особое внимание.

Она подчеркнула, что своевременное выявление заболеваний — задача не только врачей, но и пациентов, которые должны вовремя обращаться за медицинской помощью.

По мнению Надежды Рагозиной, негативно в этом плане сказалась пандемия коронавируса, когда жителям региона настоятельно рекомендовали без особой нужды не посещать места массового скопления людей. Как заметила гостья студии, многие продолжают следовать этим рекомендациям и сегодня, когда основные ограничения уже сняты.

Теги: #регион60 #здравоохранение #диспансеризация
Источник: Псковская Лента Новостей
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