Общество

Турпоток интенсивный, а персонала нет – псковский ресторатор

В прошлом году псковские рестораны столкнулись с наплывом туристов, но все еще остается проблема отсутствия достаточного количества кадров. Об этом заявил эксперт Федерации рестораторов и отельеров России, известный псковский ресторатор, преподаватель ПсковГУ Андрей Филатов в программе «Кузница» в эфире «ПЛН FM».

«В прошлом году туристический поток увеличился, но мы столкнулись с проблемой. Поток есть, его нужно принять, но должны быть люди, персонала нет», - отметил эксперт.

Он также пояснил, что персонал не берется из ниоткуда, чаще всего это люди, которые перетекают из одного предприятия в другое, однако они не хотят работать интенсивно.

«Интенсивность работы очень большая, особенно у поваров. Многие повара ушли из сферы предприятий питания, например, в строительство. Надо понимать, что повар работает с 8 утра и до самого закрытия на ногах, чаще всего к 40 годам у них появляются проблемы с венами на ногах. Это тяжелый труд и не все к нему готовы», - прокомментировал Андрей Филатов.