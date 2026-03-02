В Псковской области заблокировали сайт с предложением полетов на воздушном судне без документов

Доступ к странице сайта с информацией о предоставлении услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом заблокирован по иску Псковской транспортной прокуратуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Сотрудники выявили интернет-ресурс с предложением о возможности осуществления полета на воздушном судне за денежное вознаграждение при отсутствии сведений о наличии необходимой разрешительной документации на осуществление коммерческих перевозок воздушным транспортом.

С целью ограничения доступа к этому ресурсу прокурор направил в суд исковое заявление.

Псковский городской суд удовлетворил иск. Информация признана запрещенной к распространению, доступ к ней закрыт.