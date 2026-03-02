80-летие отметил экс-председатель Псковского облсовпрофа Леонид Табаков

Экс-председателю профобъединения Леониду Табакову исполнилось 80 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Юбиляра от имени всего профсоюзного движения Псковской области поздравили председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, заместитель председателя Андрей Стегний, советник-консультант Надежда Партхаль и председатель областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова.

Леонид Табаков возглавлял Псковский облсовпроф с 2000 по 2009 год. Родился он 2 марта 1946 года в Ленинграде. В 1969 году окончил Ленинградский государственный педиатрический медицинский институт, специальность – врач-педиатр. В 1977 году был главным врачом Псковской городской детской больницы. В 1987 году Леонид Табаков стал председателем Псковского обкома профсоюзов медицинских работников. А с 1989 года по 2000 год – заведующим организационным отделом, заместителем председателя облсовпрофа.