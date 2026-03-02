 
Общество

80-летие отметил экс-председатель Псковского облсовпрофа Леонид Табаков

0

Экс-председателю профобъединения Леониду Табакову исполнилось 80 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Леониду Табакову, экс-председателю профобъединения, исполнилось 80 лет

Фото: Псковский облсовпроф

Юбиляра от имени всего профсоюзного движения Псковской области поздравили председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, заместитель председателя Андрей Стегний, советник-консультант Надежда Партхаль и председатель областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова.

Леонид Табаков возглавлял Псковский облсовпроф с 2000 по 2009 год. Родился он 2 марта 1946 года в Ленинграде. В 1969 году окончил Ленинградский государственный педиатрический медицинский институт, специальность – врач-педиатр. В 1977 году был главным врачом Псковской городской детской больницы. В 1987 году Леонид Табаков стал председателем Псковского обкома профсоюзов медицинских работников. А с 1989 года по 2000 год – заведующим организационным отделом, заместителем председателя облсовпрофа.

«Леонид Петрович — сильный профсоюзный лидер! Он работал во времена становления обновленных профсоюзов России. Возглавлял профобъединение в двухтысячные, во время активного развития профсоюзного движения в нашей стране. Коллеги знают его как сильного и отзывчивого человека, настоящего профессионала. Хочу от имени всех профсоюзов региона пожелать Леониду Петровичу здоровья, благополучия, долгих лет жизни и неугасающего оптимизма», — отметил в поздравлении Игорь Иванов.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026