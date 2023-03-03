Общество

В Минздраве ответили на вопрос о дефиците лекарств в аптеках России

Никакого дефицита лекарств в российских аптеках на данный момент нет, цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее Мурашко говорил о том, что необходимо разрабатывать дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада, потому что в периоды массового потребления лекарственных препаратов это нужно делать незамедлительно с учетом протяженности страны, пишет ТАСС.

«Какой дефицит? Нет никакого дефицита», - заявил Мурашко, отвечая на вопрос о доступности лекарств в аптеках.

Отвечая на вопрос по ситуации со своевременной поставкой медикаментов в аптеки, министр отметил, что кратковременные логистические сложности были преодолены. «Адаптировались цепочки поставок. К тому же сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов», - добавил он.