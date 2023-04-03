Общество

Ушел из жизни экс-глава администрации Опочки

На 63 году ушёл из жизни экс-глава администрации городского поселения «Опочка» (2011 - 2020) Александр Долгоносов. Об этом сообщил глава Опочецкого района Юрий Ильин в своем Telegram-канале.

Александр Долгоносов. Фото: Telegram-канал Юрия Ильина

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем, кто знал Александра Ивановича. Добрая и светлая память о замечательном человеке, руководителе навсегда останется в наших сердцах, а его имя в истории земли Опочецкой», - отметил он.

Прощание с Александром Долгоносовым состоится 4 апреля в 11:30 в храме Преображения Господня в Опочке.