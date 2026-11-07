В Псковском филиале университета завершилось профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ФСИН России

Выпуск 31 слушателя курсов профессионального обучения рядового и младшего начальствующего состава из УФСИН России по Республике Карелия, Калининградской, Смоленской, Псковской и Новгородской областям, городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоялся в Псковском филиале университета 6 ноября. Об этом сообщили в группе вуза в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России / «ВКонтакте»

В течение месяца слушателями были изучены теоретические дисциплины, включающие в себя правовые и организационные основы деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, освоены дисциплины по физической и огневой подготовке.

Все выпускники получили свидетельства об успешном окончании курсов профессиональной подготовки по должности служащего «Младший инспектор», которые им вручил врио начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.