Общество

Пострадавший при взрыве в Петербурге пскович рассказал о теракте

Псковичу Вячеславу Леушину, который пострадал при взрыве в Санкт-Петербурге на встрече с военкором Владленом Татарским, сделали операцию. Сейчас находится в больнице. Медики опасались за его зрение, но глаз удалось спасти, осколки его не задели.

Мужчина живет в Северной столице с 2011 года. Следил за репортажами известного военкора, узнав о творческой встрече, решил пойти, чтобы вживую услышать о том, что происходит на Украине. Татарскому задавали много вопросов, в один момент микрофон оказался в руках Дарьи Треповой, которую обвиняют в теракте, пишет филиал ВГТРК «ГТРК "Псков"»

«Она сказала: "Вот, у меня для вас есть подарок - скульптура, я подарю. У меня её на входе проверяли, это бомба". Он сказал: "Ну, давайте проверим - бомба это или нет". Да все подумали, что это шутка просто. Обсудили, положили в коробку, и через 2-3 минуты произошел взрыв. Я помню вспышку, потом на какое-то время меня вырубило, я очнулся на полу в крови. Часть людей уже вышли, ребята тушили начало пожара, кому-то помогали», - рассказал Вячеслав Леушин.

Напомним, взрыв прогремел 2 апреля в Петербурге в кафе на Университетской набережной. Военкор Владлен Татарский погиб.