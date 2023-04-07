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Общество

Река Сороть затопила мельницу в Михайловском во время весеннего паводка. ВИДЕО

08.04.2023 11:31|ПсковКомментариев: 0

Мельницу на реке Сороти затопило в Государственном музее-заповеднике А. С Пушкина «Михайловское» во время весеннего паводка. Об этом сообщается в официальной группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Пушкинский заповедник / «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что в связи с разливом озера Кучане и других водоёмов вокруг музея-усадьбы «Петровское» в составе Государственного Пушкинского заповедника, в учреждении приняли решение продлить санитарный период в мемориальной усадьбе до 21 апреля. 

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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