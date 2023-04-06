Общество

Разлив озера отрезал туристов от «Петровского»

В связи с разливом озера Кучане и других водоёмов вокруг музея-усадьбы «Петровское» в составе Государственного Пушкинского заповедника, в учреждении приняли решение продлить санитарный период в мемориальной усадьбе до 21 апреля. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, сейчас из-за воды подойти к усадьбе весьма затруднительно.

Фото: Алексей Михайлов, музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что в апреле музеи-усадьбы будут «веерно» закрываться на санитарные периоды: их график составлен с таким расчётом, чтобы гости, оказавшиеся в это время в Пушкинском заповеднике, всё же смогли побывать хотя бы в части постоянных экспозиций.

Так, музейный комплекс в Бугрово, если природа не скорректирует и эти планы, не принимает туристов по 10 апреля. «Тригорское» и выставочный зал «Музейная почта» будут закрыты для посетителей с 10 по 17 апреля и с 17 по 25 апреля соответственно. «Михайловское» станет недоступным для гостей с 15 по 25 апреля.