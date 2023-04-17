Общество

Путин сегодня примет с докладом псковского губернатора - Песков

Президент РФ Владимир Путин примет сегодня, 18 апреля, с докладом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча Владимир Путина и Михаила Ведерникова в 2021 году

«Сегодня, уже по возвращении из зоны СВО, президент работает из Ново-Огарево, продолжит разные встречи, в том числе у него будет с докладом глава Псковской области Ведерников», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

По его словам, «президент традиционно работает по региональной тематике».