Путин сегодня примет с докладом псковского губернатора - Песков

Президент РФ Владимир Путин примет сегодня, 18 апреля, с докладом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча Владимир Путина и Михаила Ведерникова в 2021 году
«Сегодня, уже по возвращении из зоны СВО, президент работает из Ново-Огарево, продолжит разные встречи, в том числе у него будет с докладом глава Псковской области Ведерников», - приводит слова Пескова «Интерфакс».
По его словам, «президент традиционно работает по региональной тематике».