Политика

Встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова в оценке экспертов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему итогов встречи президента Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото здесь и далее: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области. Михаил Ведерников информировал главу государства о социально-экономическом развитии региона.

Встреча оказалась продолжительной, губернатор региона рассказывал в основном про социально-экономическое развитие региона, отметив повышение заработных плат в Псковской области и рост доходов консолидированного бюджета.

Также Михаил Ведерников уделил особое внимание системе образования, нацпроектам и сфере здравоохранения, обозначая и болевые точки региона, например, дефицит медицинских работников. Помимо этого, он рассказал о развитии транспортной доступности Псковской области и о поддержке семей участников СВО.

Кроме того, речь шла о результатах и перспективах работы ОЭЗ «Моглино», о положительной динамике развития туризма в области и о юбилее города Печоры, в честь которого запланировано много мероприятий.

Глава государства Владимир Путин дал положительную оценку работе команды псковского губернатора и пожелал ему удачи на выборах.

«Команда у вас эффективная, вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успехов. К людям надо обращаться за поддержкой прежде всего».

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Встречи с главой государства руководители регионов традиционно используют не только для докладов о состоянии дел на вверенных им территориях, но и для решения актуальных проблем жителей. Насколько продуктивной была очередная встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова? Как представители разных ветвей власти и различных сфер деятельности оценивают итоги встречи главы государства и губернатора Псковской области, а также решение президента поддержать Михаила Ведерникова в качестве кандидата на выборах губернатора? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Поддержка Михаила Ведерникова в качестве кандидата на выборах этого года со стороны президента очень важна, считает депутат Госдумы от Псковской области и руководитель исполкома реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. По его словам, партия, в свою очередь, также поддержит действующего главу региона в губернаторских выборах.

«Прошла очень важная встреча. Владимир Владимирович Путин, наш президент, встречался с нашим губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, заслушал его отчет о проделанной работе в период его управления Псковской областью. И, действительно, там были подчеркнуты такие достижения, как увеличение бюджета, улучшение ситуации с дорогами. Конечно, не обошлось и без озвучивания проблем, но эти проблемы носят общероссийский характер. Самое главное, что президент поддержал на выборах 2023 года. Я надеюсь, что в ближайшее время Михаил Юрьевич сделает официальное заявление. И мы как региональное отделение партии "Единая Россия", конечно, поддержим его на выборах 2023 года, на выборах главы региона, губернатора Псковской области. У нас пройдет форум с нашими первичными ячейками, которые создают наше региональное отделение партии "Единая Россия". На этом форуме, я надеюсь, мы увидим и услышим выдвижение Михаила Юрьевича, в первую очередь, как кандидата на праймериз, а в дальнейшем уже на основные выборы в 2023 году, которые состоятся осенью».

Оценку встречи президента и главы региона дал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. На его взгляд, Михаил Ведерников дал понять, что регион справляется со всеми сложностями, несмотря на вызовы современности. Также он добавил, что скорее всего во время этой рабочей поездки губернатора были приняты стратегически важные для Псковской области решения.

«Михаил Юрьевич держался достойно, как настоящий губернатор, и смог выдержать правильную тональность в том, что Псковская область несмотря на все вызовы и сложности развивается, создает условия для жизни и привлекает больше специалистов в важнейшие отрасли жизнеобеспечения. Есть публичная составляющая встречи, где для нас все ответы на вопросы доступны в открытом разговоре государственных лидеров. А есть та часть, которая остается вне поля зрения СМИ. Именно там и принимаются решения, которые будут в дальнейшем важны для нашего региона. Надеюсь, они будут все позитивные, поскольку в большинстве случаев так и получается – президент всегда идёт навстречу».

В преддверии любых выборов важно учитывать голос оппозиции. Представитель оппозиционной партии — первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко считает, что поддержка действующего губернатора президентом была ожидаемой. Но несмотря на положительные моменты работы главы региона есть и недочеты. Например, у коммунистов есть замечания к его команде и отсутствию опоры на местные кадры.

«Встреча, действительно, значимая. Ожидаемо, что нужно было обозначить позиции. Губернатор доложил об обстановке в области. Конечно, то, что президент поддержал его, было ожидаемо. Мы видим, что есть положительные моменты в его деятельности, но в то же время возникают, конечно, и свои вопросы. Фракция КПРФ, как и раньше, озвучивает замечание по команде. Хоть и назвали её эффективной, но мы видим, что люди уходят, меняются, другие приходят, и нет опоры на местные кадры. Поэтому есть предложение губернатору после выборов: если народ его поддержит, то необходимо больше опираться на местные кадры. Помню, раньше такое было, что проводили совещания, куда приглашали бывших руководителей. Опирались на опыт ветеранов, советовались по тем или иным направлениям работы. В последнее время такой практики нет. А всё-таки коллективная мысль всегда правильнее. Успехов пожелаем губернатору!»

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко уверен: Михаил Ведерников достоен поддержки президента. За пять лет работы на своем посту действующий губернатор увеличил бюджет региона, активно занимался развитием сферы здравоохранения и образования.

«Наверное, в области нет ни одного человека, который бы за эти пять с небольшим лет не увидел те перемены, которые произошли в нашем регионе. У меня сложилось понимание такое, что во главе поселка, во главе района, города, региона и страны должны стоять компетентные волевые люди, способные организовать и двигать процесс вперед. По Михаилу Юрьевичу это заметно и видно. Если первый год у него был адаптационный, пока он изучал, смотрел, а потом уже пошли движения. Я внимательно слушал его встречу с президентом. У нас более чем в два раза увеличился бюджет региона. Это чей труд? Да, все сделали понемногу, но самый огромный вклад, по-моему, внес в это дело наш губернатор. Второе, посмотрите, сколько у нас перемен в строительстве школ и учебных заведений в нашей области. Сколько у нас медицинских учреждений? Как улучшилось их техническое оснащение? Есть определенные вопросы, но при этом, если по каждому году этой пятилетки посчитать, какое количество было сделано дорог? Есть по ним вопросы, не без этого, но в целом работа сделана огромная. И я думаю, что действующий губернатор, получив одобрение со стороны президента, вполне этого достоин. Это тот человек, который сможет и следующие 5 лет уверенно вести область вперед».

По мнению главы Пыталовского района Веры Кондратьевой, на встрече президента с губернатором Псковской области были затронуты наиболее важные для приграничных районов темы. Она отметила, что все главы муниципалитетов будут поддерживать Михаила Ведерникова на выборах в этом году.

«Затронуты были абсолютно все вопросы. В числе основных направлений, о которых говорил Михаил Юрьевич, были те, которые непосредственно касается нашего района. В блоке по социально-экономическому положению региона были указаны как раз те точки, которые касаются и касались нас в прошлом году. Мы участвовали во многих программах приграничного сотрудничества, да, здесь у нас провал. Это и кризис, который был на пунктах пропуска в прошлом году. Не только наша область об этом слышала. Нагрузка на наш район, где имеются два пункта пропуска, была очень большая и напряженная. Вопрос другой в том, что большое количество внимания уделяется образованию опять же на приграничной территории, на которой мы располагаемся. Сейчас у нас развивается инфраструктура, идет стройка школы, идет стройка больницы. То есть это для нас очень хорошее подспорье. Естественно, похвала президента о том, что команда губернатора работает эффективно, наверное, подстегивает к тому всех глав муниципалитетов, чтобы не подвести губернатора в дальнейшей его работе. Встать стеной и быть помощью во всей его дальнейшей работе на территории региона и быть поддержкой на выборах губернатора в этом году».

Мнением представителей общественности поделилась председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Она отметила, что очень рада словам президента о поддержке действующего губернатора региона. Она уверена: Михаил Ведерников заинтересован в развитии Псковской области, оперативно и эффективно реагирует на любые возникающие вопросы и проблемы.

«Я думаю, что жители Псковской области, которые видят немножко дальше, извините за такое непарламентское выражение, своего носа, понимают, что делается в области, сколько сделал Михаил Юрьевич и будет делать теперь на благо региона. С 2018 года любой вопрос решается им безотлагательно. У меня очень часто возникает такое впечатление, что у губернатора нет вопросов, которые были бы ему несвойственны, он отвечает за все, что делается в области. Но иногда люди используют это слишком. Я помню сюжет, когда сломался мост и его надо было починить. Губернатор на это реагировал немедленно. Конечно, он заинтересован в процветании области. Поэтому я и как председатель организации профсоюза образования в Год педагога и наставника, и как председатель общественной палаты очень рада этой встрече президента и губернатора. Спасибо Владимиру Владимировичу, что он поддержал Михаила Юрьевича. Благодарю Михаила Юрьевича, что он несмотря на все трудности в нашей области верит в нас, а мы - в него».

Мы также поинтересовались мнением представителей сферы культуры региона по поводу решения президента поддержать Михаила Ведерникова в качестве кандидата на новый губернаторский срок. По словам председателя Псковского регионального отделения «Союза писателей России» Игоря Смолькина, действующий глава региона много сделал для Псковской области, причем во всех сферах. Поэтому он достоен пойти на новый срок.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Я считаю, что это правильно целиком и полностью, потому что Михаил Юрьевич сделал очень многое для нашего региона. Это касается и производства, и экономики, и культуры. Поэтому я думаю, что он достоен пойти на новый срок и к новым победам».

По традиции президентская поддержка выдвижения губернатора на выборы означает, что глава государства удовлетворен текущей обстановкой в регионе, объясняет известный российский политолог Игорь Минтусов. На его взгляд, скорее всего после этого разговора действующий глава Псковской области будет с удвоенным энтузиазмом решать те задачи, которые перед ним поставлены.

«Эту встречу можно оценить как исключительно положительную, глядя на нее глазами губернатора Псковской области. По традиции известно, что если президент поддерживает выдвижение какого-либо нового губернатора на следующий срок, это означает, что администрацию президента удовлетворяет, как идут дела во вверенном данному губернатору конкретном регионе. Ничего, кроме прилива политических и социальных сил, думаю, обычно губернаторы после подобного рода встреч, где они получают добро на следующий срок, они не испытывают. Вряд ли здесь исключением является губернатор Псковской области. Уверен, что он с удвоенным энтузиазмом будет продолжать решать те задачи, которые по своей должности должен решать губернатор».

Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Псковской области — одно из самых значимых событий для общественно-политической жизни региона с начала текущего года. После положительной оценки работы Михаила Ведерникова и прямого одобрения со стороны Владимира Путина его кандидатуры можно сказать, что избирательная кампания этого года перешла на новый этап. Сегодняшние собеседники в большинстве своем согласны с мнением президента. А 21 апреля в Пскове пройдет форум «Единой России», участники которого скорее всего выразят поддержку действующему главе области и выдвинут его в качестве кандидата на новый губернаторский срок.

По сути, исход встречи обеспечивает действующему губернатору оптимальные стартовые условия для избирательной кампании, остается только получить одобрение жителей области.

Анастасия Сливинская