Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как юродивый Николка Псков спас
Оплата за ОДН с марта
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
кто придет работать в больницы региона?
Оазис здоровья под Псковом
перерасчет платы за СОИ
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
инициативы ЛДПР и новые проекты
построй дом своей мечты
Защита для псковских предпринимателей
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
девять лет за подснежники
новые скверы
 
 
 
ещё Политика 18.04.2023 15:240 Встреча президента Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. СТЕНОГРАММА 20.04.2023 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 20.04.2023 12:450 Встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова в оценке экспертов 19.04.2023 18:340 Иван Цецерский выведен из состава президентского Совета по развитию МСУ 19.04.2023 16:362 Сергей Вострецов: Профсоюзы и так интегрированы в политику 19.04.2023 14:530 Совет Собрания назначил сессию и определил три темы для парламентского обсуждения
 
 
 
Самое популярное 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 13.04.2023 19:481 Молодого псковича нашли в лесу погибшим спустя две недели поисков 13.04.2023 15:500 Привокзальную площадь Пскова ждут преобразования 16.04.2023 23:540 Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?» 15.04.2023 19:356 Когда в Псковской области закончится отопительный сезон, объяснил губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова в оценке экспертов

20.04.2023 12:45|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему итогов встречи президента Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области. Михаил Ведерников информировал главу государства о социально-экономическом развитии региона.

Встреча оказалась продолжительной, губернатор региона рассказывал в основном про социально-экономическое развитие региона, отметив повышение заработных плат в Псковской области и рост доходов консолидированного бюджета.

Также Михаил Ведерников уделил особое внимание системе образования, нацпроектам и сфере здравоохранения, обозначая и болевые точки региона, например, дефицит медицинских работников. Помимо этого, он рассказал о развитии транспортной доступности Псковской области и о поддержке семей участников СВО.

Кроме того, речь шла о результатах и перспективах работы ОЭЗ «Моглино», о положительной динамике развития туризма в области и о юбилее города Печоры, в честь которого запланировано много мероприятий.

Глава государства Владимир Путин дал положительную оценку работе команды псковского губернатора и пожелал ему удачи на выборах.

«Команда у вас эффективная, вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успехов. К людям надо обращаться за поддержкой прежде всего».

Встречи с главой государства руководители регионов традиционно используют не только для докладов о состоянии дел на вверенных им территориях, но и для решения актуальных проблем жителей. Насколько продуктивной была очередная встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова? Как представители разных ветвей власти и различных сфер деятельности оценивают итоги встречи главы государства и губернатора Псковской области, а также решение президента поддержать Михаила Ведерникова в качестве кандидата на выборах губернатора? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Поддержка Михаила Ведерникова в качестве кандидата на выборах этого года со стороны президента очень важна, считает депутат Госдумы от Псковской области и руководитель исполкома реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. По его словам, партия, в свою очередь, также поддержит действующего главу региона в губернаторских выборах.

«Прошла очень важная встреча. Владимир Владимирович Путин, наш президент, встречался с нашим губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, заслушал его отчет о проделанной работе в период его управления Псковской областью. И, действительно, там были подчеркнуты такие достижения, как увеличение бюджета, улучшение ситуации с дорогами. Конечно, не обошлось и без озвучивания проблем, но эти проблемы носят общероссийский характер. Самое главное, что президент поддержал на выборах 2023 года. Я надеюсь, что в ближайшее время Михаил Юрьевич сделает официальное заявление. И мы как региональное отделение партии "Единая Россия", конечно, поддержим его на выборах 2023 года, на выборах главы региона, губернатора Псковской области. У нас пройдет форум с нашими первичными ячейками, которые создают наше региональное отделение партии "Единая Россия". На этом форуме, я надеюсь, мы увидим и услышим выдвижение Михаила Юрьевича, в первую очередь, как кандидата на праймериз, а в дальнейшем уже на основные выборы в 2023 году, которые состоятся осенью».

Оценку встречи президента и главы региона дал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. На его взгляд, Михаил Ведерников дал понять, что регион справляется со всеми сложностями, несмотря на вызовы современности. Также он добавил, что скорее всего во время этой рабочей поездки губернатора были приняты стратегически важные для Псковской области решения.

«Михаил Юрьевич держался достойно, как настоящий губернатор, и смог выдержать правильную тональность в том, что Псковская область несмотря на все вызовы и сложности развивается, создает условия для жизни и привлекает больше специалистов в важнейшие отрасли жизнеобеспечения. Есть публичная составляющая встречи, где для нас все ответы на вопросы доступны в открытом разговоре государственных лидеров. А есть та часть, которая остается вне поля зрения СМИ. Именно там и принимаются решения, которые будут в дальнейшем важны для нашего региона. Надеюсь, они будут все позитивные, поскольку в большинстве случаев так и получается – президент всегда идёт навстречу».

В преддверии любых выборов важно учитывать голос оппозиции. Представитель оппозиционной партии — первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко считает, что поддержка действующего губернатора президентом была ожидаемой. Но несмотря на положительные моменты работы главы региона есть и недочеты. Например, у коммунистов есть замечания к его команде и отсутствию опоры на местные кадры.

«Встреча, действительно, значимая. Ожидаемо, что нужно было обозначить позиции. Губернатор доложил об обстановке в области. Конечно, то, что президент поддержал его, было ожидаемо. Мы видим, что есть положительные моменты в его деятельности, но в то же время возникают, конечно, и свои вопросы. Фракция КПРФ, как и раньше, озвучивает замечание по команде. Хоть и назвали её эффективной, но мы видим, что люди уходят, меняются, другие приходят, и нет опоры на местные кадры. Поэтому есть предложение губернатору после выборов: если народ его поддержит, то необходимо больше опираться на местные кадры. Помню, раньше такое было, что проводили совещания, куда приглашали бывших руководителей. Опирались на опыт ветеранов, советовались по тем или иным направлениям работы. В последнее время такой практики нет. А всё-таки коллективная мысль всегда правильнее. Успехов пожелаем губернатору!»

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко уверен: Михаил Ведерников достоен поддержки президента. За пять лет работы на своем посту действующий губернатор увеличил бюджет региона, активно занимался развитием сферы здравоохранения и образования.

«Наверное, в области нет ни одного человека, который бы за эти пять с небольшим лет не увидел те перемены, которые произошли в нашем регионе. У меня сложилось понимание такое, что во главе поселка, во главе района, города, региона и страны должны стоять компетентные волевые люди, способные организовать и двигать процесс вперед. По Михаилу Юрьевичу это заметно и видно. Если первый год у него был адаптационный, пока он изучал, смотрел, а потом уже пошли движения. Я внимательно слушал его встречу с президентом. У нас более чем в два раза увеличился бюджет региона. Это чей труд? Да, все сделали понемногу, но самый огромный вклад, по-моему, внес в это дело наш губернатор. Второе, посмотрите, сколько у нас перемен в строительстве школ и учебных заведений в нашей области. Сколько у нас медицинских учреждений? Как улучшилось их техническое оснащение? Есть определенные вопросы, но при этом, если по каждому году этой пятилетки посчитать, какое количество было сделано дорог? Есть по ним вопросы, не без этого, но в целом работа сделана огромная. И я думаю, что действующий губернатор, получив одобрение со стороны президента, вполне этого достоин. Это тот человек, который сможет и следующие 5 лет уверенно вести область вперед».

По мнению главы Пыталовского района Веры Кондратьевой, на встрече президента с губернатором Псковской области были затронуты наиболее важные для приграничных районов темы. Она отметила, что все главы муниципалитетов будут поддерживать Михаила Ведерникова на выборах в этом году.

«Затронуты были абсолютно все вопросы. В числе основных направлений, о которых говорил Михаил Юрьевич, были те, которые непосредственно касается нашего района. В блоке по социально-экономическому положению региона были указаны как раз те точки, которые касаются и касались нас в прошлом году. Мы участвовали во многих программах приграничного сотрудничества, да, здесь у нас провал. Это и кризис, который был на пунктах пропуска в прошлом году. Не только наша область об этом слышала. Нагрузка на наш район, где имеются два пункта пропуска, была очень большая и напряженная. Вопрос другой в том, что большое количество внимания уделяется образованию опять же на приграничной территории, на которой мы располагаемся. Сейчас у нас развивается инфраструктура, идет стройка школы, идет стройка больницы. То есть это для нас очень хорошее подспорье. Естественно, похвала президента о том, что команда губернатора работает эффективно, наверное, подстегивает к тому всех глав муниципалитетов, чтобы не подвести губернатора в дальнейшей его работе. Встать стеной и быть помощью во всей его дальнейшей работе на территории региона и быть поддержкой на выборах губернатора в этом году».

Мнением представителей общественности поделилась председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Она отметила, что очень рада словам президента о поддержке действующего губернатора региона. Она уверена: Михаил Ведерников заинтересован в развитии Псковской области, оперативно и эффективно реагирует на любые возникающие вопросы и проблемы.

«Я думаю, что жители Псковской области, которые видят немножко дальше, извините за такое непарламентское выражение, своего носа, понимают, что делается в области, сколько сделал Михаил Юрьевич и будет делать теперь на благо региона. С 2018 года любой вопрос решается им безотлагательно. У меня очень часто возникает такое впечатление, что у губернатора нет вопросов, которые были бы ему несвойственны, он отвечает за все, что делается в области. Но иногда люди используют это слишком. Я помню сюжет, когда сломался мост и его надо было починить. Губернатор на это реагировал немедленно. Конечно, он заинтересован в процветании области. Поэтому я и как председатель организации профсоюза образования в Год педагога и наставника, и как председатель общественной палаты очень рада этой встрече президента и губернатора. Спасибо Владимиру Владимировичу, что он поддержал Михаила Юрьевича. Благодарю Михаила Юрьевича, что он несмотря на все трудности в нашей области верит в нас, а мы - в него».

Мы также поинтересовались мнением представителей сферы культуры региона по поводу решения президента поддержать Михаила Ведерникова в качестве кандидата на новый губернаторский срок. По словам председателя Псковского регионального отделения «Союза писателей России» Игоря Смолькина, действующий глава региона много сделал для Псковской области, причем во всех сферах. Поэтому он достоен пойти на новый срок.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Я считаю, что это правильно целиком и полностью, потому что Михаил Юрьевич сделал очень многое для нашего региона. Это касается и производства, и экономики, и культуры. Поэтому я думаю, что он достоен пойти на новый срок и к новым победам».

По традиции президентская поддержка выдвижения губернатора на выборы означает, что глава государства удовлетворен текущей обстановкой в регионе, объясняет известный российский политолог Игорь Минтусов. На его взгляд, скорее всего после этого разговора действующий глава Псковской области будет с удвоенным энтузиазмом решать те задачи, которые перед ним поставлены.

«Эту встречу можно оценить как исключительно положительную, глядя на нее глазами губернатора Псковской области. По традиции известно, что если президент поддерживает выдвижение какого-либо нового губернатора на следующий срок, это означает, что администрацию президента удовлетворяет, как идут дела во вверенном данному губернатору конкретном регионе. Ничего, кроме прилива политических и социальных сил, думаю, обычно губернаторы после подобного рода встреч, где они получают добро на следующий срок, они не испытывают. Вряд ли здесь исключением является губернатор Псковской области. Уверен, что он с удвоенным энтузиазмом будет продолжать решать те задачи, которые по своей должности должен решать губернатор». 

Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Псковской области — одно из самых значимых событий для общественно-политической жизни региона с начала текущего года. После положительной оценки работы Михаила Ведерникова и прямого одобрения со стороны Владимира Путина его кандидатуры можно сказать, что избирательная кампания этого года перешла на новый этап. Сегодняшние собеседники в большинстве своем согласны с мнением президента. А 21 апреля в Пскове пройдет форум «Единой России», участники которого скорее всего выразят поддержку действующему главе области и выдвинут его в качестве кандидата на новый губернаторский срок.

По сути, исход встречи обеспечивает действующему губернатору оптимальные стартовые условия для избирательной кампании, остается только получить одобрение жителей области.

Анастасия Сливинская

Теги: #губернатор #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 154 человека
Сюжет: Встреча президента Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым Встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова в оценке экспертов Профсоюзы поддержат Михаила Ведерникова на выборах губернатора Губернатор смог выдержать на встрече с президентом правильную тональность — Виктор Остренко Александр Козловский: Главное, что президент поддержал Михаила Ведерникова на выборах-2023 Александр Борисов: Михаил Ведерников получил положительную оценку от президента Это знаковое событие в год выборов - Александр Котов о встрече губернатора с президентом Дефицит медицинских кадров уменьшился в Псковской области Путин положительно оценил рост пассажиропотока в Псковской области Четыре основные точки развития туризма в регионе назвал псковский губернатор Путин: Семьи псковских военных должны быть под особым контролем губернатора Встреча президента Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. СТЕНОГРАММА Михаил Ведерников поблагодарил президента за помощь в снижении госдолга региона Путин дал оценку команде псковского губернатора и пожелал ему удачи на выборах Псковская область справилась со всеми вызовами прошедшего года – Михаил Ведерников Псковский губернатор рассказал Путину о планах особой экономической зоны «Моглино» «Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР Путин сегодня примет с докладом псковского губернатора - Песков
20.04.2023, 13:100 Запутанное дельце: как журналисты столетнюю правду искали 20.04.2023, 13:090 Сколько задолжали за мусор жители и юрлица Псковской области. ИНФОГРАФИКА 20.04.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 20.04.2023, 12:570 Виктор Остренко: Нужно поддержать желающих отреставрировать исторические усадьбы инвесторов
20.04.2023, 12:450 Встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова в оценке экспертов 20.04.2023, 12:390 Пользу мхов и лишайников в парках обсуждают на конференции в «Михайловском» 20.04.2023, 12:280 Детское дефиле пройдет в псковском Fjord Plaza 20.04.2023, 12:200 Губернатор навестил мобилизованных псковичей в зоне спецоперации. ВИДЕО
20.04.2023, 12:070 «Сообразим на троих»: Итоги встречи президента и губернатора, выборы-2023 и когда проснется оппозиция? 20.04.2023, 12:050 Схему движения автобусов изменят в Пскове с 3 по 9 мая 20.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко 20.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 апреля
20.04.2023, 11:580 Командующим Тихоокеанским флотом могут назначить уроженца Печор 20.04.2023, 11:510 Участника нападения на псковских десантников в Чечне осудили на 23 года колонии 20.04.2023, 11:420 В парниковой российской клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков 20.04.2023, 11:380 Движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая
20.04.2023, 11:270 Всероссийский форум «Разговоры о важном» стартует в Пушкинских Горах 20.04.2023, 11:220 Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе приехала в Псков с рабочим визитом 20.04.2023, 11:170 Пассажирские катера до Талабских островов начнут курсировать в апреле 20.04.2023, 11:000 Режиссер спектакля «Лягушки»: Ребенок – это самое ценное, что здесь у нас есть
20.04.2023, 10:510 Минометную мину обнаружили у паломнического центра в Печорах 20.04.2023, 10:480 «Гайд-парк»: Виктор Остренко о «рецепте» спасения исторических усадеб Псковщины 20.04.2023, 10:390 Две короткие рабочие недели ждут россиян в первой половине мая 20.04.2023, 10:370 Подозреваемую в коррупции экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали в Москве
20.04.2023, 10:270 Сергея Вострецова переизбрали на пост председателя объединения профсоюзов СОЦПРОФ 20.04.2023, 10:140 Беспилотник в аэропорту Пскова обнаружили уборщики — Baza 20.04.2023, 10:060 Золотистый шакал мог попасть в Псковскую область из Эстонии — эксперты 20.04.2023, 09:530 Директор псковского аэропорта о сообщении про упавший дрон: Работали в штатном режиме
20.04.2023, 09:500 Посадку картофеля планируют 42% дачников в России 20.04.2023, 09:440 Пасхальные куличи распродают в магазинах Пскова. Фото 20.04.2023, 09:400 Два жилых дома сгорели в Псковской области 20.04.2023, 09:300 Первый в мире полет арт-объекта в космос состоится в декабре 2023 года
20.04.2023, 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 20.04.2023, 09:150 Участок улицы Юбилейной в Пскове отремонтируют в два этапа 20.04.2023, 09:000 В России выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса «Арктур» 20.04.2023, 08:510 Гонщик отсудил у коллеги миллионы за смертельное ДТП на тренировке под Псковом
20.04.2023, 08:370 Не заниматься тяжёлой работой советует в Светлый четверг народный календарь 20.04.2023, 08:220 Трава снова горела на островах между псковскими деревнями Писковичи и Кусва 20.04.2023, 08:110 Национальный день донора крови отмечают 20 апреля 20.04.2023, 08:100 Юноша на электросамокате столкнулся с автомобилем на площади Победы в Пскове
20.04.2023, 07:530 Названы популярные продукты, которые подорожали в России 20.04.2023, 07:350 День открытых дверей пройдет в Псковском областном колледже искусств 20.04.2023, 07:170 Сколько минут можно загорать на весеннем солнце, объяснила врач 20.04.2023, 06:590 Минприроды предложило перекрыть кислород нелегальным заводчикам собак
20.04.2023, 01:111 Знаменитой уроженке Пскова предлагают присвоить звание Героя России 20.04.2023, 00:360 Власти Киева объяснили яркую вспышку над городом упавшим спутником НАСА 19.04.2023, 23:410 КПРФ решила выдвинуть на выборы мэра Москвы внука Зюганова 19.04.2023, 23:070 Силовики задержали экс-замминистра культуры по подозрению в коррупции
19.04.2023, 22:003 Более двух тысяч псковичей в 2023 году уведомили о размере их будущей пенсии онлайн 19.04.2023, 21:402 Псковские курсанты стали призерами всероссийской конференции «История Великой Победы» 19.04.2023, 21:240 И.о. прокурора Псковской области назначен Алексей Попов 19.04.2023, 21:200 Концерт органной музыки из цикла «Диалог продолжается» пройдет в Пскове
19.04.2023, 21:002 «Главного врага» рыбаков назвали в псковском МЧС 19.04.2023, 20:470 СМИ: дрон упал на территории аэропорта в Пскове 19.04.2023, 20:400 Порядок действий с детьми-безбилетниками уточнят в России 19.04.2023, 20:200 Капитальный ремонт Тямшанской гимназии начался в Псковском районе
19.04.2023, 20:121 Псковичи могут внести посильный вклад в строительство мемориала «Курская битва» 19.04.2023, 20:010 Владимир Путин предложил подумать о возвращении термина «пионер»  19.04.2023, 20:001 Спрос на пекарей и кондитеров в компаниях СЗФО за год вырос почти на 40% 19.04.2023, 19:480 Андрей Турчак: Социальная догазификация находится на постоянном контроле «Единой России»
19.04.2023, 19:403 Россияне оценили идею сокращения новогодних выходных в пользу майских праздников 19.04.2023, 19:200 Участники конкурса «Чернильница» в 2023 году отправятся в Пушкинские Горы 19.04.2023, 19:180 О защите пчел от пестицидов рассказали агрономы Пскова 19.04.2023, 19:000 Великолучанин остался без автомобиля из-за долга по кредиту
19.04.2023, 18:511 Туристы из России променяли отдых в Турции на путешествия в Египет 19.04.2023, 18:400 Студию звукозаписи предоставят участникам конкурса «Я так вижу» в Пскове 19.04.2023, 18:340 Иван Цецерский выведен из состава президентского Совета по развитию МСУ 19.04.2023, 18:200 Псковская область вошла в топ-20 регионов для молодежных путешествий
19.04.2023, 18:150 Царские, наградные и в честь инаугурации Путина: какие медали продают псковичи с рук 19.04.2023, 18:141 Новый мурал рисуют на улице Труда в Пскове. ФОТО 19.04.2023, 18:060 20-й выпуск проекта «Истфакт»: Два капитана 19.04.2023, 18:001 Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства проходит в Пскове
19.04.2023, 17:590 Межведомственные киберучения впервые провели в Псковской области 19.04.2023, 17:540 Справороссы предложили на федеральном уровне отменить транспортный налог для участников СВО 19.04.2023, 17:530 Псковских курсантов подняли по тревоге 19.04.2023, 17:490 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 апреля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru