Губернатор смог выдержать на встрече с президентом правильную тональность — Виктор Остренко

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 18 апреля, держался достойно и смог выдержать правильную тональность — о том, что регион справляется со всеми сложностями, несмотря на современные вызовы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил вице-спикер Псковского областного Собрания, глава Псковского регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.
По мнению Виктора Остренко, на встрече затронули много знаковых тем. Особенно важно, отметил он, что президент следит за ситуацией развития промышленного комплекса в Псковской области: «Это очень важный элемент для развития любого региона, в основе социально-экономического благополучия: количество рабочих мест, увеличение доходных параметров бюджета и демографические показатели здесь же. Так что это исключительно актуальная тема и для Псковской области. Президент в курсе происходящих событий, он держит на контроле ситуацию развития этого направления, и на мой взгляд, этот аспект разговора и доклада губернатора был самым важным».
Помимо этого, знаковой частью разговора, продолжил Виктор Остренко, была подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря. Вице-спикер областного Собрания заметил, что по этому направлению весьма важно, что праздник не превращается только культурно-массовые мероприятия, а подразумевает возможность реализации целого комплекса инфраструктурных проектов.
«Для нас на протяжении ближайших месяцев это будет приоритетная задача (как для региональной, так и для муниципальной власти) - чтобы мероприятия были не только культурно-массовые представлены, но и реализованы инфраструктурные. Ведь именно они будут в последующем фундаментом территориального развития, привлечения инвестиций, увеличения туристических потоков, а так же создания возможностей для развития малого и среднего предпринимательства, а в итоге и региона в целом», - заключил Виктор Остренко.