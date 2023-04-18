Политика

Губернатор смог выдержать на встрече с президентом правильную тональность — Виктор Остренко

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 18 апреля, держался достойно и смог выдержать правильную тональность — о том, что регион справляется со всеми сложностями, несмотря на современные вызовы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил вице-спикер Псковского областного Собрания, глава Псковского регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.

«Каждый раз, когда губернатор встречается с президентом, это ответственная встреча: это отчетность и возможность рассказать о проблематике нашего региона, - отметил Виктор Остренко. - Михаил Юрьевич держался достойно, на мой взгляд, как настоящий губернатор. В своем докладе он выдержал очень важную тональность — о том, что Псковская область несмотря на все вызовы и сложности развивается, создает условия для жизни и привлекает больше специалистов в важнейшие отрасли жизнеобеспечения».

По мнению Виктора Остренко, на встрече затронули много знаковых тем. Особенно важно, отметил он, что президент следит за ситуацией развития промышленного комплекса в Псковской области: «Это очень важный элемент для развития любого региона, в основе социально-экономического благополучия: количество рабочих мест, увеличение доходных параметров бюджета и демографические показатели здесь же. Так что это исключительно актуальная тема и для Псковской области. Президент в курсе происходящих событий, он держит на контроле ситуацию развития этого направления, и на мой взгляд, этот аспект разговора и доклада губернатора был самым важным».

Помимо этого, знаковой частью разговора, продолжил Виктор Остренко, была подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря. Вице-спикер областного Собрания заметил, что по этому направлению весьма важно, что праздник не превращается только культурно-массовые мероприятия, а подразумевает возможность реализации целого комплекса инфраструктурных проектов.

«Для нас на протяжении ближайших месяцев это будет приоритетная задача (как для региональной, так и для муниципальной власти) - чтобы мероприятия были не только культурно-массовые представлены, но и реализованы инфраструктурные. Ведь именно они будут в последующем фундаментом территориального развития, привлечения инвестиций, увеличения туристических потоков, а так же создания возможностей для развития малого и среднего предпринимательства, а в итоге и региона в целом», - заключил Виктор Остренко.