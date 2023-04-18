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Политика

Губернатор смог выдержать на встрече с президентом правильную тональность — Виктор Остренко

18.04.2023 19:18|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 18 апреля, держался достойно и смог выдержать правильную тональность — о том, что регион справляется со всеми сложностями, несмотря на современные вызовы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил вице-спикер Псковского областного Собрания, глава Псковского регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко. 

«Каждый раз, когда губернатор встречается с президентом, это ответственная встреча: это отчетность и возможность рассказать о проблематике нашего региона, - отметил Виктор Остренко. - Михаил Юрьевич держался достойно, на мой взгляд, как настоящий губернатор. В своем докладе он выдержал очень важную тональность — о том, что Псковская область несмотря на все вызовы и сложности развивается, создает условия для жизни и привлекает больше специалистов в важнейшие отрасли жизнеобеспечения». 

По мнению Виктора Остренко, на встрече затронули много знаковых тем. Особенно важно, отметил он, что президент следит за ситуацией развития промышленного комплекса в Псковской области: «Это очень важный элемент для развития любого региона, в основе социально-экономического благополучия: количество рабочих мест, увеличение доходных параметров бюджета и демографические показатели здесь же. Так что это исключительно актуальная тема и для Псковской области. Президент в курсе происходящих событий, он держит на контроле ситуацию развития этого направления, и на мой взгляд, этот аспект разговора и доклада губернатора был самым важным». 

Помимо этого, знаковой частью разговора, продолжил Виктор Остренко, была подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря. Вице-спикер областного Собрания заметил, что по этому направлению весьма важно, что праздник не превращается только культурно-массовые мероприятия, а подразумевает возможность реализации целого комплекса инфраструктурных проектов.

«Для нас на протяжении ближайших месяцев это будет приоритетная задача (как для региональной, так и для муниципальной власти) - чтобы мероприятия были не только культурно-массовые представлены, но и реализованы инфраструктурные. Ведь именно они будут в последующем фундаментом территориального развития, привлечения инвестиций, увеличения туристических потоков, а так же создания возможностей для развития малого и среднего предпринимательства, а в итоге и региона в целом», - заключил  Виктор Остренко.

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Путин Владимир Владимирович
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #регион60 #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Встреча президента Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым Губернатор смог выдержать на встрече с президентом правильную тональность — Виктор Остренко Александр Козловский: Главное, что президент поддержал Михаила Ведерникова на выборах-2023 Александр Борисов: Михаил Ведерников получил положительную оценку от президента Это знаковое событие в год выборов - Александр Котов о встрече губернатора с президентом Дефицит медицинских кадров уменьшился в Псковской области Путин положительно оценил рост пассажиропотока в Псковской области Четыре основные точки развития туризма в регионе назвал псковский губернатор Путин: Семьи псковских военных должны быть под особым контролем губернатора Встреча президента Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. СТЕНОГРАММА Михаил Ведерников поблагодарил президента за помощь в снижении госдолга региона Путин дал оценку команде псковского губернатора и пожелал ему удачи на выборах Псковская область справилась со всеми вызовами прошедшего года – Михаил Ведерников Псковский губернатор рассказал Путину о планах особой экономической зоны «Моглино» «Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР Путин сегодня примет с докладом псковского губернатора - Песков
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