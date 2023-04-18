Политика

Профсоюзы поддержат Михаила Ведерникова на выборах губернатора

Профсоюзы поддержат действующего губернатора Псковской области на предстоящих выборах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального совета профсоюзов.

В ходе встречи Михаил Ведерников рассказал президенту о росте доходов региона, успешной реализации программ и нацпроектов. В частности он отметил, что благодаря возможностям программы капитального ремонта школ проведен ремонт 33 объектов, 9 образовательных учреждений готовятся к строительству и реконструкции.

Президент положительно оценил работу команды губернатора Псковской области и то, что сделано за последние годы.

«В Псковской области невооруженным глазом видные все позитивные изменения и в части строительства и модернизации объектов инфраструктуры, и в части социальной сферы. Немаловажно то, что благодаря планомерному развитию социального партнерства на всех уровнях, при активном содействии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команды, удалось выстроить прямой активный диалог между всеми участниками социально-трудовых отношений. Соглашения между профсоюзами и муниципалитетами заключаются и обновляются. Работодатели увидели пользу и поддержку профсоюзов, активно создаются новые первичные профсоюзные организации. В результате, у людей есть твердая уверенность в завтрашнем дне, а это самое главное в совместной работе руководства региона и профсоюзов», - прокомментировал событие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.