Общество

Жители Псковского района почтили память Александра Невского

Жители Псковского района почтили память князя Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

На горе Соколихе прошла вторая патриотическая акция жителей Псковского района, приуроченная ко Дню воинской славы России - Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

«День воинской славы — ещё один повод вспомнить героев тех времён, обратиться к истории великих сражений русской армии и поддержать военнослужащих Вооружённых сил РФ», - добавили в администрации.