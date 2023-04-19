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Общество

Траты Псковской области по направлению СВО превысили 700 млн рублей

21.04.2023 16:55|Псков

С начала спецоперации Псковская область отправила на фронт порядка 470 тонн гуманитарной помощи (в том числе для военнослужащих 364 тонн, для мирных жителей Херсонской области – 105 тонн). Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Сегодня в Псковской области тысячи неравнодушных, искренних и талантливых людей объединили свои усилия, чтобы вместе справиться со всеми трудностями и вызовами, вместе развивать нашу область, помогать нашим бойцам и их семьям. Это волонтёры, общественники, ТОСовцы, добровольцы, участники студотрядов и просто неравнодушные люди – они поверили в свои силы и уже начали менять жизнь вокруг себя в лучшую сторону. Более того, они показали свою готовность принимать участие и в решении государственных задач», – отметил губернатор.

Более 700 млн рублей бюджетных и внебюджетных средств на поддержку участников СВО, их семей, на помощь подшефному району, беженцам, на реализацию мер адресной помощи направило правительство Псковской области. 

«Для нашего небогатого региона сумма серьёзная. А пять лет назад она была бы немыслимой. Буквально позавчера ночью мы вернулись из зоны СВО, где посетили расположения Псковской бригады спецназа и мотострелкового полка. Привезли очередную партию гуманитарной помощи. В том числе при поддержке Полпреда Александра Гуцана были закуплены и переданы нашим военнослужащим противодроновые ружья, коптеры, планшеты, миноискатели, другое необходимое снаряжение
и стройматериалы», – продолжил Михаил Ведерников.

Он сообщил, что удалось пообщаться с военнослужащими, посмотреть, как обустроен быт, договорится о том, что необходимо привезти в следующий раз. «Уже начинаем формировать груз», – заключил глава региона.

Теги: #регион60 #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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