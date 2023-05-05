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Общество

День Победы-2023: как будем праздновать

05.05.2023 11:11|ПсковКомментариев: 3

В Псковской области предстоящий День Победы пройдет без парада, шествия «Бессмертного полка» и салютов. Их отменили не только по требованиям безопасности. Какие еще на то были причины, что за события остались в программе праздника, как почтить память своего ветерана, погрузиться в атмосферу прошлого века на фестивале советского быта и принять участие в других торжествах – Псковская Лента Новостей рассказывает подробности о формате праздника в нынешнем году.

 

О корректировке формата празднования объявил 29 апреля на оргкомитете «Победа» губернатор Михаил Ведерников. Главным вызовом он назвал обеспечение безопасности.

«Мы должны запланировать и провести все мероприятия в том масштабе, при котором все участники гарантированно буду защищены от любых возможных неприятностей, - объяснил он. - Все пункты программы, которые не состоятся в привычном режиме, могут и должны быть перенесены в режим онлайн. Прежде всего, я говорю об акции «Бессмертный полк». В этой части у нас есть наработки, опыт 20-го и 21-го года будет в этом плане полезен».

Как конкретно встать в ряды «Бессмертного полка»? Этот вопрос сейчас волнует очень многих. Ответ мы нашли на официальном сайте движения.

Во-первых, «Бессмертный полк» в этом году не пойдет, а поедет. Участникам акции предложено разместить фотографию своего ветерана в окне автомобиля, изнутри салона на боковом стекле.

«Настоятельно рекомендуем использовать фотографии только такого формата и крепить только там, где они не будут водителю затруднять движение, - особенно подчеркивают авторы инициативы. - И, конечно, портрет ветерана должен быть размещен только на чисто вымытых автомашинах и сохраняться в достойном виде при эксплуатации автомобиля».

Шествие по центральным улицам псковских городов и поселков в этом году отменили ради безопасности участников.

На сайте есть конструктор оформления фотографии. Получившуюся картинку можно использовать не только в автомобиле. Второй вариант – размещение портрета на одежде, например, на футболках. При использовании термопечати (такие услуги оказывают фотостудии и полиграфические компании) рекомендовано наносить портрет на спину, так рельеф груди не исказит черты лица.

Третий способ – изготовление бейджа с портретом, который можно повесить на шнурке на шею или приколоть у сердца. В-четвертых, этот же портрет можно разместить в соцсетях и даже использовать в качестве собственной аватарки в праздничный день.

8-800-20-1945-0 – федеральная горячая линия «Бессмертного полка».

«Что касается военных парадов, - рассказал Михаил Ведерников о судьбе самой зрелищной части праздника. - На совместном заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии мы вместе с коллегами из силовых ведомств детально обсудили этот вопрос, проанализировали все возможные риски и однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по целому ряду причин. Пришли к консолидированному решению не проводить торжественные парады в привычном формате. Праздничных салютов, фейерверков в этом году тоже не будет».

Салюты отменили не только, чтобы не провоцировать массовое скопление людей. Но и по морально-этическим соображениям. Глава региона заявил, что средства можно потратить на помощь участникам спецоперации. А те из них, что приезжают домой на лечение или в отпуск, слышат в торжественных залпах совсем не звуки праздника.

«Из уважения к ним, думаю, стоит пока воздержаться», - заявил губернатор.

На частные салюты официального запрета нет. Однако очевидной является та острота момента, которая предполагает от них «пока воздержаться» по названным губернатором причинам.

В Пскове запланированные для проведения в Зеленом театре концерты переместились в Дом офицеров и в ГКЦ, пригласительные лежат в кассах. В Доме офицеров 9 мая в 12:00 состоится праздничный концерт, а в 16:00 – литературно-хореографический спектакль «Березы памяти моей». Коллективы ГКЦ в своем учреждении в 14:00 представят театрализованную программу «Память сильнее времени».

На свежем воздухе основной праздничной площадкой станет Сквер имени 60-летия Октября. По словам начальника городского управления культуры Дмитрия Яковлева, там полиция сможет «достаточно высоко гарантировать безопасность».

Праздничные выходные начнутся пятничным вечером с фестиваля советского быта «Место встречи». В 16:00 жителей Пскова ждут настольные игры XX века, советские приборы и слайды с фотографиями Пскова, локации «Медкабинет», «Уголок бюрократа». Организаторы обещают возможность взаимодействия с «экспонатами», а для полного погружения в атмосферу и создания памятных фотокарточек участникам рекомендовано посетить мероприятие в одежде XX века.

«Этот фестиваль - продолжатель добрых традиций нашей интерактивной площадки «Чтобы помнили», которая впервые прошла в 2015 году. Мы говорим о патриотизме и любви к родному городу в самом широком смысле слова, изучая быт, знакомые места, улицы и многое другое, - отметила Екатерина Родина, руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы». - Мероприятие будет организовано с соблюдением необходимых мер безопасности, в зоне проведения фестиваля будут установлены металлодетекторы и зрителям может потребоваться немного больше времени для входа на территорию».

Волонтеры на улицах уже начали раздачу георгиевских ленточек. В Пскове их можно гарантированно получить по трем адресам:
в штабе «Волонтеров Победы» на улице Конной, 2;
в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной, 2;
в Псковском городском молодёжном центре на улице Максима Горького, 15.

Символика Дня Победы появляется на зданиях. По всей стране вновь проходит акция «Окна Победы»: жители квартир и служители учреждений размещают за стеклами атрибуты праздника. Пример своего участия показали работники псковской библиотеки имени И.Н. Григорьева.

«Сотрудники читального зала присоединились к этой акции, украсив окна библиотеки символами Победы и строками из стихотворения псковского поэта-фронтовика Игоря Николаевича Григорьева «9 мая», - такой подписью сопроводили библиотекари фотографии своих «Окон Победы». - Мы помним, какой ценой нашим воинам досталась Победа в Великой Отечественной войне, и благодарим всех ветеранов за их доблесть и подвиги, которые позволили нам жить под мирным небом».

На оргкомитете «Победа» губернатор Михаил Ведерников отдельно остановился на том, что важной частью подготовки к празднику является приведение в порядок воинских захоронений. На эти цели в регион пришло федеральное финансирование в размере 9 млн рублей, еще 6 млн добавил областной бюджет.

«Отельное внимание нужно уделить сохранению исторического облика памятников, - обратился Михаил Ведерников к главам районов. - Если архитектором было задумало однотонное исполнение, не нужно его раскрашивать в разные цвета. Давайте придерживаться того видения, которое было предложено автором композиции и к которому привыкли местные жители».

Все запланированные митинги на воинских захоронениях и возложение цветов состоятся по плану. К празднику мемориалы приводят в порядок, в том числе, на основе волонтерской инициативы. В частности, для сотрудников ГТРК «Псков» выезды к братским могилам стали ежегодной традицией. В этом году журналисты отправились с лопатами и кисточками в Карамышевскую волость Псковского района, где приняли участие в благоустройстве двух захоронений, одного еще времен гражданской войны, а под плитой второго лежит прах жителей деревень, сожженных в Великую Отечественную.

«Потребовалось пять часов работы без перерывов, чтобы очистить впитавшие дождь и пыль плиты, восстановить оградку, - написала на своей странице в соцсетях директор телерадиокомпании Наталья Юрченко. - Девчата драили бетонные плиты, сами покрывшись пылью времен. Парни выкопали и выровняли ограждение монумента. Вместе вычистили захоронения от сорной травы, убрали сухостой. Потом дружно взялись за кисти, краска против ржавчины крепкая - теперь, надеюсь, долго продержится. Очень сложным, кропотливым оказалась покраска букв: нужно было точно выводить по отлитой в бетоне форме. Трудная работа, тяжелая. Устали все очень сильно. Но мы все преисполнены чувством гордости и светлой радости за такую работу, за помощь волости в благоустройстве захоронений, за результат, который видим».

И конечно, главными героями праздничных дней станут ветераны. «Современное поколение – последнее, которое имеет шанс встретиться и поговорить с ветеранами, - заметил губернатор Михаил Ведерников. - Наши победители – немолодые люди, у всех есть проблемы со здоровьем. Они требуют внимательного и аккуратного отношения».

Под их окнами вновь пройдут концерты. Для участников Великой Отечественной войны исполнят песни военных лет, стихи и другие концертные номера. Псковские школьники уже написали ветеранам 500 писем, в праздник они будут вручены адресатам. Организаторы акции отмечают, что такие письма воспринимаются с теплотой, напоминают участникам войны, что юные поколения по-прежнему гордятся их подвигом.

Всего праздник охватит более 500 мероприятий в разных уголках Псковской области.

«Каждый из нас может сам выбрать, каким способом почтить память наших ветеранов, - написал в своем Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин. - Интерактивные фестивали, выставки, памятные акции, тожественные ритуалы пройдут на братских захоронениях, в Сквере имени 60-летия Октября и учреждениях культуры».

В Великих Луках праздничная программа включает возложение цветов на мемориалах, праздничную программу в ДК ЛК и выставку семейных архивов в Краеведческом музее.

Жители региона смогут найти подходящий для себя формат участия в торжествах. Потому что День Победы – это праздник для каждого, а «цветущий яркий май» ежегодно наступает в любую погоду и вне зависимости от внешних обстоятельств.

Юлия Магера

Теги: #9 мая #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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