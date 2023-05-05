Общество

Концерты под окнами ветеранов проводят в Псковской области

Концерты под окнами ветеранов Великой Отечественной войны проходят в Пскове в преддверии Дня Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В городе осталось не так много свидетелей той ужасной войны, и далеко не все по состоянию здоровья смогут присутствовать на праздничных мероприятиях в День Победы. Чтобы подарить людям праздник и еще раз поклониться перед ними за неоценимый вклад в Победу, артисты ансамбля "Сказ" выступают во дворах», - рассказал Борис Елкин.

Добавим, также концерты прошли во дворах домов ветеранов в Великих Луках. Снимками и видео делятся местные жители в социальных сетях.

«Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

Помимо этого, фотографии с концертов для ветеранов в своем Telegram-канале опубликовал глава Великих Лук Николай Козловский.

Ранее сообщалось, что День Победы в Пскове отметят на одной уличной площадке — Сквере имени 60-летия Октября — из соображений безопасности. Остальные праздничные мероприятия пройдут внутри учреждений культуры города.