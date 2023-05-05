Общество

День Победы в Пскове отметят на одной уличной площадке из соображений безопасности

День Победы в Пскове отметят на одной уличной площадке — Сквере имени 60-летия Октября — из соображений безопасности. Остальные праздничные мероприятия пройдут внутри учреждений культуры города. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев.

«Да, действительно, в этом году, к сожалению, мы 9 мая не отмечаем так масштабно, как, скажем, мы праздновали в прошлом году. На это есть целый ряд обстоятельств, но, тем не менее, 9 мая в городе Пскове состоится. На протяжении майских праздников на городских площадках будет достаточно большое количество мероприятий, но оргкомитет принял такое решение: мероприятия локализовать, скажем так, на одной площадке, на которой наши сотрудники полиции смогут достаточно высоко гарантировать безопасность нахождения на этой площадке людей», - сказал Дмитрий Яковлев.

В качестве такой площадки был определен Сквер имени 60-летия Октября, где уже с 4 мая начались тематические мероприятия, посвященные 9 мая.

Остальные концерты проведут в стенах учреждений культуры — в Доме офицеров и в Городском культурном центре. «Артисты готовились, старались. Мы несколько месяцев потратили на подготовку к этим мероприятиям. Жаль, что не удастся в этом году их провести, скажем так, на больших городских открытых площадках. Но, тем не менее, уверяю вас, что в учреждениях культуры эти концерты пройдут точно также на высоком уровне», - подчеркнул начальник управления культуры администрации Пскова.

Речь идет, в частности, об отказе от проведения концерта в Зеленом театре Пскова.

«На эту площадку мы изначально ориентировались, когда составляли концертные программы. Понятно, что в наших учреждениях нет таких масштабов сцены, но, тем не менее, мы смогли переиграть номера таким образом, чтобы не лишать концертную программу, драматургию, которую выстраивали режиссеры, и целиком перенести ее в наши учреждения», - рассказал о подготовке к празднику Дмитрий Яковлев.

На концертах, по его словам, выступят заслуженные коллективы и артисты Пскова.

Помимо концертов, в рамках празднования 9 мая в Пскове проведут митинги на местах массовых захоронений солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Яковлев отметил, что порядка 20 митингов пройдут в преддверии Дня Победы, 8 мая.

Он напомнил, что традиционного шествия Бессмертного полка и праздничного салюта в этом году в городе не будет. Тем не менее горожанам предлагается принять участие в других памятных акциях. Подробнее о них — в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры по ссылке ниже.