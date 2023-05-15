Михаил Ведерников: Стараемся пользоваться уникальными возможностями Фонда развития территорий на 100%

Псковская область старается пользоваться уникальными возможностями, предоставляемыми Фондом развития территорий, на 100%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода 16 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также губернатор отметил работу с Фондом развития территорий. «Несколько лет являемся самым активным регионом. По многим причинам нам сложнее работать, чем многим другим. Стараемся уникальными возможностями, которые даёт фонд, пользоваться на 100%. Система ЖКХ, ее износ, наверное, один из самых больших в стране, поэтому крайне важно пока не поздно принимать своевременно соответствующие решения. Они требуют ни одного года работа. Стараемся, чтобы в течение нескольких лет базовые задачи можно было решить», — рассказал Михаил Ведерников и напомнил о модернизации системы ЖКХ в Острове.