Общество

Михаил Ведерников: Стараемся пользоваться уникальными возможностями Фонда развития территорий на 100%

Псковская область старается пользоваться уникальными возможностями, предоставляемыми Фондом развития территорий, на 100%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода 16 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковская область с нашими сложностями, проблемами, тем объёмом работ, которые по данному направлению необходимо сделать, уже долгое время находится в сфере внимания Сергея Вадимовича (Степашина, председателя попечительского совета компании "Фонд развития территорий" - ред.). Касаемо автономной некоммерческой организации "Возрождение культурных объектов", Сергей Вадимович эту работу курирует, я ему благодарен и за контроль, и за обеспечение правильной коммуникации с соответствующими министерствами. Объём средств выделяется серьёзный. 69 объектов — они все сложные, непростые, финансово ёмкие. Мы идём в графике. Значительная часть приведена в этом году. Изменения почувствуют жители и туристы», — сказал глава региона.

Также губернатор отметил работу с Фондом развития территорий. «Несколько лет являемся самым активным регионом. По многим причинам нам сложнее работать, чем многим другим. Стараемся уникальными возможностями, которые даёт фонд, пользоваться на 100%. Система ЖКХ, ее износ, наверное, один из самых больших в стране, поэтому крайне важно пока не поздно принимать своевременно соответствующие решения. Они требуют ни одного года работа. Стараемся, чтобы в течение нескольких лет базовые задачи можно было решить», — рассказал Михаил Ведерников и напомнил о модернизации системы ЖКХ в Острове.