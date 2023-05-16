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Сергей Степашин: Надо подумать, чтобы у нас была Псково-Печерская лавра

Идею по созданию Псково-Печерской лавры озвучил председатель попечительского совета компании «Фонд развития территорий», председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» Сергей Степашин в ходе пресс-подхода 16 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас было две темы. Одна связана с деятельностью АНО по созданию кластера культурных памятников на псковской земле. Посмотрели, как идёт работа, 69 объектов уже реставрируется, начинали с 30. Побываю в Печорах. Несмотря на пандемию и проведение спецоперации, работа не приостановлена, меняется облик Печор и Пскова. То, что поручил президент, мы обязательно будем делать, должны думать о будущем. Сделаем все, чтобы наша псковская и российская земля была наиболее привлекательной. Это очень важно и для развития туризма, пополнения бюджета, и создания облика города. Хочу поблагодарить Михаила Юрьевича, владыку Тихона. Будем работать и дальше», — сказал он.

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Также Сергей Степашин обратил внимание и на программу переселения граждан из аварийного жилья.

«По нашим расчётам, мы должны завершить ее в 2023 году. Сложность связана с удорожанием на квадратный метр. Будем решать с правительством, чтобы эта программа была выполнена. Псковская область в этом плане нас не подводит, приятного посмотреть дом, быстро строится, цена квадратного одна из самых низких в стране. Хороший показатель для региона, когда есть своё ЖБИ и строительная организация, и те, кто за этим следит», — продолжил он.

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Сергей Степашин считает, что ситуация по развитию Псковской области кардинально изменилась. «Сегодня это динамично развивающийся регион. Это одно из самых привлекательных мест. Есть, что посмотреть и куда приехать. После того, что произошло с Киево-Печерской лаврой надо, наверное, подумать, чтобы у нас была Псково-Печерская лавра», — заключил он и поблагодарил губернатора и его команду за работу.