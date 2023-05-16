Культура

Сергей Степашин посетил «Михайловское»

Председатель попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергей Степашин посетил некрополь Ганнибалов — Пушкиных в Святогорском монастыре, возложил цветы к памятнику поэта и навестил его мемориальную усадьбу в Государственном музее-заповеднике А.С Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В псковские пушкинские места высокий гость прибыл по окончании работы совещания по восстановлению объектов культурного наследия, которое сегодня, 16 мая, провёл в Пскове глава региона Михаил Ведерников. В ходе этого совещания Сергей Степашин особо отметил, что в следующем году — году 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина — всё, что связано с именем первого русского поэта требует особого внимания и поддержки, тем более, в такое непростое для нашей страны время.

Сергей Вадимович питает особые чувства к «Михайловскому» и уже в музее признался, что был рад оказии снова оказаться здесь. К Пушкину он и раньше приезжал не единожды. Бывал здесь, в том числе и в дни празднования 200-летия со дня рождения поэта, в ранге председателя правительства Российской Федерации, будучи председателем Государственной комиссии по подготовке и проведению этого юбилея.