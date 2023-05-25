Единый государственный экзамен стартует в школах Псковской области

Единый государственный экзамен для одиннадцатиклассников стартует по всей России. В Пскове ЕГЭ в этом году сдаст 1231 человек. Всего в Псковской области на сдачу ЕГЭ, включая выпускников прошлых лет, зарегистрировались 2878 человек.
Сегодня, 26 мая, экзамены в Псковской области сдадут 560 человек по следующим дисциплинам: география, литература, химия.
Основной период ЕГЭ будет идти до 20 июня:
На территории города Пскова пункты проведения ЕГЭ (ППЭ-ЕГЭ) организованы в семи образовательных организациях:
В Пскове самые популярные предметы ЕГЭ по выбору - обществознание - 649, физика - 253, история - 242, биология - 233, информатика (компьютерный ЕГЭ - КЕГЭ) - 217, английский язык - 200. Самые малочисленные экзамены: география - 39 человек, немецкий язык - 8 человек, французский язык – не выбрал ни один учащийся.
Ранее сообщалось, что в Псковской области в этом году впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку: двое выпускников из Великих Лук выбрали этот предмет для сдачи экзамена. Французский язык для сдачи в регионе выбрал один одиннадцатиклассник.
Напомним, Последний звонок выпускники в Пскове отпраздновали 23 мая.
Основной государственный экзамен для девятиклассников стартовал 24 мая.