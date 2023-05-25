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Общество

Единый государственный экзамен стартует в школах Псковской области

26.05.2023 07:18|ПсковКомментариев: 0

Единый государственный экзамен для одиннадцатиклассников стартует по всей России. В Пскове ЕГЭ в этом году сдаст 1231 человек. Всего в Псковской области на сдачу ЕГЭ, включая выпускников прошлых лет, зарегистрировались 2878 человек. 

Сегодня, 26 мая, экзамены в Псковской области сдадут 560 человек по следующим дисциплинам: география, литература, химия. 

Основной период ЕГЭ будет идти до 20 июня:

  • 26 мая - география, литература, химия;
  • 29 мая - русский язык;
  • 1 июня - математика (базовая и профильная);
  • 5 июня - история, физика;
  • 8 июня - обществознание;
  • 13 июня - иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;
  • 16,17 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»);
  • 19, 20 июня - информатика.

На территории города Пскова пункты проведения ЕГЭ (ППЭ-ЕГЭ) организованы в семи образовательных организациях:

  1. Лицей №4 «Многопрофильный»;
  2. Гуманитарный лицей;
  3. Средняя общеобразовательная школа №18;
  4. Естественно-математический лицей №20;
  5. Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №23;
  6. Средняя общеобразовательная школа №24;
  7. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1.

В Пскове самые популярные предметы ЕГЭ по выбору - обществознание - 649, физика - 253, история - 242, биология - 233, информатика (компьютерный ЕГЭ - КЕГЭ) - 217, английский язык - 200. Самые малочисленные экзамены: география - 39 человек, немецкий язык - 8 человек, французский язык – не выбрал ни один учащийся. 

Ранее сообщалось, что в Псковской области в этом году впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку: двое выпускников из Великих Лук выбрали этот предмет для сдачи экзамена. Французский язык для сдачи в регионе выбрал один одиннадцатиклассник. 

Напомним, Последний звонок выпускники в Пскове отпраздновали 23 мая.

Основной государственный экзамен для девятиклассников стартовал 24 мая. 

Теги: #регион60 #егэ #экзамен
Источник: Псковская Лента Новостей
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