Общество

Единый государственный экзамен стартует в школах Псковской области

Единый государственный экзамен для одиннадцатиклассников стартует по всей России. В Пскове ЕГЭ в этом году сдаст 1231 человек. Всего в Псковской области на сдачу ЕГЭ, включая выпускников прошлых лет, зарегистрировались 2878 человек.

Сегодня, 26 мая, экзамены в Псковской области сдадут 560 человек по следующим дисциплинам: география, литература, химия.

Основной период ЕГЭ будет идти до 20 июня:

26 мая - география, литература, химия;

29 мая - русский язык;

1 июня - математика (базовая и профильная);

5 июня - история, физика;

8 июня - обществознание;

13 июня - иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;

16,17 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»);

19, 20 июня - информатика.

На территории города Пскова пункты проведения ЕГЭ (ППЭ-ЕГЭ) организованы в семи образовательных организациях:

Лицей №4 «Многопрофильный»; Гуманитарный лицей; Средняя общеобразовательная школа №18; Естественно-математический лицей №20; Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №23; Средняя общеобразовательная школа №24; Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1.

В Пскове самые популярные предметы ЕГЭ по выбору - обществознание - 649, физика - 253, история - 242, биология - 233, информатика (компьютерный ЕГЭ - КЕГЭ) - 217, английский язык - 200. Самые малочисленные экзамены: география - 39 человек, немецкий язык - 8 человек, французский язык – не выбрал ни один учащийся.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в этом году впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку: двое выпускников из Великих Лук выбрали этот предмет для сдачи экзамена. Французский язык для сдачи в регионе выбрал один одиннадцатиклассник.

Смотрите также ЕГЭ по китайскому языку впервые сдадут в Псковской области

Напомним, Последний звонок выпускники в Пскове отпраздновали 23 мая.

Смотрите также Сохранить внутреннего ребенка

Основной государственный экзамен для девятиклассников стартовал 24 мая.