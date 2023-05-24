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Сохранить внутреннего ребенка

24.05.2023 13:30|ПсковКомментариев: 0

Ленты, цветы, флешмобы, поздравления и слезы на глазах учителей и выпускников — 23 мая в школах Пскова прозвучал последний звонок. По традиции один из важнейших дней в жизни старшеклассников отметили на общегородской площадке. Какие напутствия выпускникам высказали представители власти и духовенства? Что удивляет руководство комитета по образованию в современном поколении школьников? Планируют ли выпускники поступать в вуз в родном городе? Подробнее о прошедшем празднике — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Любящие и благодарные

Хоть детали организации праздника в этом году долго не раскрывались, торжество провели по вполне традиционному сценарию. К 16.00 к Вечевой площади Кремля начали сходиться выпускники: с разноцветными лентами, эмблемами школ, девушки — с бантами, некоторые — в школьной советской форме. Свыше 1200 выпускников, а также их учителя, директора школ собрались на торжественный молебен, которых для них совершил духовник Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Антоний Рехлов.

После праздничной церемонии он обратился к выпускникам от лица духовенства Свято-Троицкого кафедрального собора, Псковской епархии и митрополита Псковского и Порховского Тихона.

«Господь говорит своим апостолам и взрослым: "Пускайте детей приходить ко мне, пусть дети приходят ко мне, не препятствуйте им". В сегодняшний день и последующие вам будут говорить, насколько вы выросли, стали взрослыми. Это важно осознать и вам самим. Но еще очень важно, чтобы внутри мы оставались детьми. А чем взрослые отличаются от детей или наоборот? Дети всегда выглядят так, как они себя чувствуют. Если ребенку хорошо, он радуется, если его кто-то обидел — он плачет. Оставаться детьми очень важно нам, взрослым людям. Мы часто забываем об этом. Если мы не останемся детьми, то мы не сможем и к Господу прийти. Быть детьми, оставаться чуткими, внимательными, заботливыми, радоваться солнцу, радоваться жизни, любить эту жизнь, любить того, кто дал тебе эту жизнь, быть благодарными — это качества детей. И не забывать об этом — наша задача во взрослой жизни. Всем вам этого желаю. Любви, радости, вдохновения, стихов, красивой музыки, и хорошего настроения на всю вашу жизнь. С Богом!» - выступил Антоний Рехлов.

Взрослые и пробивные 

Далее слово предоставили первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой. От лица губернатора Михаила Ведерникова она поздравила школьников с окончанием учебного года и пожелала им удачи на экзаменах.

«Мы не сомневаемся, экзамены вы сдадите успешно. Каждый из вас готовился к ним и знает все, что ему нужно продемонстрировать, - отметила Вера Емельянова. - Я хочу сказать, ребята, что псковские выпускники всегда очень серьезно готовятся к взрослой жизни. Из наших школ вышли знаменитые ученые, спортсмены, художники, талантливые люди. Достаточно сказать, что наша земля вырастила таких знаменитых людей, как Брадис, Кикоин, Каверин и многие другие. А самое больше счастье и чудо нас ожидает, когда вы выйдете во взрослую жизнь. Не сомневаюсь, что среди вас тоже есть множество знаменитых, талантливых людей. Пусть каждый из вас сохранит в себе веру в нашу будущую прекрасную жизнь, потому что вы — псковские, вы прорветесь и везде и всюду будете лучшими».

По традиции свое выступление Вера Емельянова завершила, призвав выпускников учиться всю жизнь, чтобы быть полезными Отечеству, человечеству и самим себе.

Затем слово взял временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. В своей речи он, в частности, отметил, что нынешнее поколение отличается от выпускников прошлых лет.

«Я достаточно часто общаюсь с ребятами вашего возраста в последнее время. Надо сказать, что с каждым годом я все больше удивляюсь, насколько же вы становитесь взрослее, умнее относительно того образа, который я сравниваю со своим выпускными периодом. Это говорит о том, что и жизнь готовит нам все больше сложностей и все больше испытаний в такие периоды, и о том, что вы к ним все больше готовы. Верьте в себя, не отказывайте себе в реализации мечты, идите вперед, и мы вас поддержим», - заключил Андрей Ермаков.

В преддверии Дня славянской письменности и культуры, который отмечают 24 мая, выпускники, представители духовенства и органов власти возложили цветы к барельефу с изображением святых Кирилла и Мефодия. В этом году право нести цветочную корзину предоставили победителю «Большой перемены» Анастасии Кочетовой (Псковский технический лицей) и победителю телевизионной олимпиады «Умники и умницы» Дмитрию Петрову (Псковский педагогический комплекс).

Вечеринка в центре Пскова 

Затем торжество перенеслось в сквер ПсковГУ, где в этом году для выпускников подготовили множество интерактивных площадок: танцы, игровые консоли, виртуальная реальность, барабаны, фотозона. Также в сквере работал пункт зарядки телефонов, для педагогов была подготовлена палатка с надписью «учительская», где можно было присесть и укрыться от солнца. На сцене работали диджей и ведущие, разыгрывались призы — их выдавали по пригласительным, которые выпускникам раздали до мероприятия.

В сквере был установлен телескоп, в который можно было увидеть Солнце, а также бинокль, направленный на изразцы церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. У сцены был расположен баннер, на котором каждый мог оставить пожелание. Также на общей площадке расположились торговые палатки с напитками, мороженым, выпечкой и сладкой ватой.

В ходе праздника на сцене выступил глава города Пскова Борис Елкин: «Не будем томить вас длинными речами. Отдыхайте, набирайтесь сил, всем удачи на экзаменах, хорошего настроения, любви и счастья!» После выступления градоначальник традиционно сделал селфи с выпускниками со сцены.

Затем слово предоставили начальнику управления образования администрации города Пскова Геннадию Иойлеву, он также пожелал выпускникам удачи на ЕГЭ и поздравил с окончанием последнего учебного года в средней школе.

Далее началась дискотека, на сцене выступали творческие коллективы города.

Вперед, в студенчество! 

Впереди у ребят один из самых стрессовых моментов в жизни школьника — Единый государственный экзамен. В этом году его сдают 1231 выпускник города Пскова. В числе обязательных предметов, по-прежнему, русский язык и математика (базовая или профильная). Остальные предметы сдают по выбору, исходя из планов по поступлению в высшие учебные заведения.

Своими планами по поступлению с корреспондентом ПЛН поделилась Лика Августинович из естественно-математического лицея №20. В качестве дополнительных предметов девушка сдает английский язык и обществознание, а документы на поступление будет подавать сразу в четыре города: Псков, Великий Новгород, Москву и Санкт-Петербург.

«Наверное, больше всего хотелось бы поступить в Новгород, потому что там мне больше всего понравился сам университет — имени Ярослава Мудрого. Мне кажется, там у них очень красиво и все обустроено как бы под XXI век, - рассказала выпускница. - Я бы не сказала, что ПсковГУ сильно проигрывает, просто уже устала жить в одном городе, но если останусь в Пскове и поступлю в ПсковГУ, я не расстроюсь».

А вот другая ученица лицея №20 Полина Лесоклинская поступление в вуз в родном городе для себя не рассматривает. Девушка собирается получить профессию журналиста в мегаполисе.

«Хочу уехать в Москву или, может, в Питер. Мне кажется, все ребята думают, что больше возможностей именно в больших городах. Думаю, и качество обучения там лучше. И хочется в целом что-то новое, я люблю быстрый ритм жизни в больших городах, хочется окунуться в это и пожить в этом», - поделилась девушка.

На фоне остальных выпускников отличались учащиеся лицея «Развитие» (№19), где работают кадетские классы: ребята пришли на праздник в форме. Владислав Михайлов, который в этом году заканчивает это учреждение, собирается поступать в одно из старейших военно-учебных заведений России — Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. В качестве дополнительного ЕГЭ он выбрал физику.

А вот Артемий Омелькин из Псковского педагогического комплекса пока никуда уезжать не планирует. Молодой человек хочет получить образование лингвиста в ПсковГУ, а после — второе высшее в другом городе.

Говоря о подготовленной площадке, все выпускники оставляли только положительные комментарии. «На входе я уже увидела палатки с виртуальной реальностью, телескоп, в который можно смотреть на Солнце. Мне показалось это очень интересным, тем более, все бесплатно», - отметила Лика Августинович.

«Отличная программа, мы не ожидали, что для нас такое подготовят, все в восторге», - поделилась выпускница средней общеобразовательной школы №1 имени Л. М. Поземского Дарья Заклинская.
«Живая музыка, барабаны, атмосфера крутая, много знакомых из других школ, можно завести и новые знакомства», - заметила Полина Лесоклинская.

Атмосфера на празднике, действительно, была очень живой и зажигательной. Конечно, этому способствовали и энергичные ведущие, но немаловажную роль играли и сами выпускники, которые с удовольствием танцевали, выкрикивали названия своих школ и веселились от души. Все самое интересное их ждет впереди. И правда, хотелось бы, чтобы на этом пути они были такими же легкими, открытыми и амбициозными, какими запомнились Пскову на своем Последнем звонке.

Ксения Иванова

Теги: #псков #школа #праздник #выпускники #последний звонок
Источник: Псковская Лента Новостей
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