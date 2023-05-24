Сохранить внутреннего ребенка

Ленты, цветы, флешмобы, поздравления и слезы на глазах учителей и выпускников — 23 мая в школах Пскова прозвучал последний звонок. По традиции один из важнейших дней в жизни старшеклассников отметили на общегородской площадке. Какие напутствия выпускникам высказали представители власти и духовенства? Что удивляет руководство комитета по образованию в современном поколении школьников? Планируют ли выпускники поступать в вуз в родном городе? Подробнее о прошедшем празднике — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Хоть детали организации праздника в этом году долго не раскрывались, торжество провели по вполне традиционному сценарию. К 16.00 к Вечевой площади Кремля начали сходиться выпускники: с разноцветными лентами, эмблемами школ, девушки — с бантами, некоторые — в школьной советской форме. Свыше 1200 выпускников, а также их учителя, директора школ собрались на торжественный молебен, которых для них совершил духовник Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Антоний Рехлов.
После праздничной церемонии он обратился к выпускникам от лица духовенства Свято-Троицкого кафедрального собора, Псковской епархии и митрополита Псковского и Порховского Тихона.
Далее слово предоставили первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой. От лица губернатора Михаила Ведерникова она поздравила школьников с окончанием учебного года и пожелала им удачи на экзаменах.
По традиции свое выступление Вера Емельянова завершила, призвав выпускников учиться всю жизнь, чтобы быть полезными Отечеству, человечеству и самим себе.
Затем слово взял временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. В своей речи он, в частности, отметил, что нынешнее поколение отличается от выпускников прошлых лет.
В преддверии Дня славянской письменности и культуры, который отмечают 24 мая, выпускники, представители духовенства и органов власти возложили цветы к барельефу с изображением святых Кирилла и Мефодия. В этом году право нести цветочную корзину предоставили победителю «Большой перемены» Анастасии Кочетовой (Псковский технический лицей) и победителю телевизионной олимпиады «Умники и умницы» Дмитрию Петрову (Псковский педагогический комплекс).
Затем торжество перенеслось в сквер ПсковГУ, где в этом году для выпускников подготовили множество интерактивных площадок: танцы, игровые консоли, виртуальная реальность, барабаны, фотозона. Также в сквере работал пункт зарядки телефонов, для педагогов была подготовлена палатка с надписью «учительская», где можно было присесть и укрыться от солнца. На сцене работали диджей и ведущие, разыгрывались призы — их выдавали по пригласительным, которые выпускникам раздали до мероприятия.
В сквере был установлен телескоп, в который можно было увидеть Солнце, а также бинокль, направленный на изразцы церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. У сцены был расположен баннер, на котором каждый мог оставить пожелание. Также на общей площадке расположились торговые палатки с напитками, мороженым, выпечкой и сладкой ватой.
Затем слово предоставили начальнику управления образования администрации города Пскова Геннадию Иойлеву, он также пожелал выпускникам удачи на ЕГЭ и поздравил с окончанием последнего учебного года в средней школе.
Далее началась дискотека, на сцене выступали творческие коллективы города.
Впереди у ребят один из самых стрессовых моментов в жизни школьника — Единый государственный экзамен. В этом году его сдают 1231 выпускник города Пскова. В числе обязательных предметов, по-прежнему, русский язык и математика (базовая или профильная). Остальные предметы сдают по выбору, исходя из планов по поступлению в высшие учебные заведения.
Своими планами по поступлению с корреспондентом ПЛН поделилась Лика Августинович из естественно-математического лицея №20. В качестве дополнительных предметов девушка сдает английский язык и обществознание, а документы на поступление будет подавать сразу в четыре города: Псков, Великий Новгород, Москву и Санкт-Петербург.
А вот другая ученица лицея №20 Полина Лесоклинская поступление в вуз в родном городе для себя не рассматривает. Девушка собирается получить профессию журналиста в мегаполисе.
На фоне остальных выпускников отличались учащиеся лицея «Развитие» (№19), где работают кадетские классы: ребята пришли на праздник в форме. Владислав Михайлов, который в этом году заканчивает это учреждение, собирается поступать в одно из старейших военно-учебных заведений России — Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. В качестве дополнительного ЕГЭ он выбрал физику.
А вот Артемий Омелькин из Псковского педагогического комплекса пока никуда уезжать не планирует. Молодой человек хочет получить образование лингвиста в ПсковГУ, а после — второе высшее в другом городе.
Говоря о подготовленной площадке, все выпускники оставляли только положительные комментарии. «На входе я уже увидела палатки с виртуальной реальностью, телескоп, в который можно смотреть на Солнце. Мне показалось это очень интересным, тем более, все бесплатно», - отметила Лика Августинович.
Атмосфера на празднике, действительно, была очень живой и зажигательной. Конечно, этому способствовали и энергичные ведущие, но немаловажную роль играли и сами выпускники, которые с удовольствием танцевали, выкрикивали названия своих школ и веселились от души. Все самое интересное их ждет впереди. И правда, хотелось бы, чтобы на этом пути они были такими же легкими, открытыми и амбициозными, какими запомнились Пскову на своем Последнем звонке.
Ксения Иванова