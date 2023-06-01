Общество

Петр Алексеенко призвал областное правительство обратить внимание на развитие здравоохранения

Обратить внимание на развитие здравоохранения в Псковской области призвал правительство региона депутат областного Собрания Петр Алексеенко (КПРФ) на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заслушав отчет губернатора о проделанной правительством работе за 2022 год, Петр Алексеенко согласился с тем, что проведена большая работа по привлечению средств в бюджет области.

«Этот факт не оспоришь. Но хотел бы обратить внимание на демографическую ситуацию — 5-6 тысяч теряем каждый год. Если такие темпы будут и дальше, то в скором времени потеряем большое количество населения. Для решения этой проблемы правительству нужно обращать внимание на развитие здравоохранения, создание высокооплачиваемых рабочих мест, создание благоприятного бизнеса для МСП, строительство промышленных объектов. Главная задача — сохранение населения», - сказал он.