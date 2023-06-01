Общество

Анастасия Повторейко - о работе областного правительства: В сфере здравоохранения у нас значительное улучшение

За трепетное отношение к медицинскому сообществу поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова главный врач областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко. Слова благодарности она озвучила на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В сфере здравоохранения у нас значительное улучшение, успешная реализация нацпроектов в здравоохранении и демографии. Есть множество проектов по строительству. Сегодня День защиты детей, поэтому хочу вспомнить сложный проект – строительство нового перинатального центра. Только ваше личное участие позволило ввести его в эксплуатацию», – сказала депутат.

Она отметила, что строительство инфекционной больницы стало прорывом для региона.

«Строительство нашего общего детища стало прорывом для региона. Псковская область - единственный регион в стране, который имеет инфекционную больницу с детскими корпусами, что позволяет стоять форпостом инфекционной безопасности», – добавила Анастасия Повторейко и поблагодарила губернатора за трепетное и честное отношение к медицинскому сообществу.