Общество

Строительство экотехнопарка в Псковской области начнут в этом году

В Псковской области в этом году начнется строительство комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 250 тыс. тонн в год. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил по итогам рабочей встречи на полях 26-го Петербургского международного экономического форума с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, его создание позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в части обеспечения 100-процентной обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50% от массы образования ТКО в регионе.

«За счет средств федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ Псковская область получила средства финансовой поддержки в размере около 1,8 млрд рублей для обеспечения выплаты капитального гранта концессионеру, реализующему проект», — отметил Денис Буцаев.

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Комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест.

«Все это результат сложного и долгого пути. По объекту получены положительные заключения государственных экспертиз, в ближайшее время мы ожидаем получение разрешения на строительство. Новый современный экотехнопарк позволит сортировать отходы, часть будет вывозиться в другие регионы на утилизацию и производство вторичной продукции. Все будет делаться по самым современным технологиям. И в течение 5 лет наши экологи точно смогут сказать, что закрытие существующих свалок и открытие современного экотехнопарка однозначно позитивно сказалось на экологии Псковской области», — подчеркнул губернатор области Михаил Ведерников.

Реализовать проект планируется до конца 2024 года.