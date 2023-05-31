ЖКХ

Псковская область получила почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка

Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2024 году планируем запустить экотехнопарк, который кардинально поменяет ситуацию в сфере утилизации отходов. Буквально на днях получил подтверждение, что на этот год нам выделили почти 1,8 млрд федеральной субсидии на эти цели», - рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что это очень важный результат, которого регион долго добивался во взаимодействии с «Российским экологическим оператором».

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Ранее председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявлял, что строительство экотехнопарка в Псковской области не начнется, пока проектная документация не будет соответствовать всем экологическим нормам.