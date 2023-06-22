Александр Борисов: День памяти и скорби - одна из самых трагических дат в истории нашей страны

День памяти и скорби - одна из самых трагических дат в истории нашей страны. Вместе с тем, 22 июня - день силы духа и мужества, единства народов нашего многонационального Отечества. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Мы - дети, внуки и правнуки великих героев Великой Отечественной и наш долг - пронести память о них, об их беспримерном подвиге через века, подчеркнул он. «И Российское военно-историческое общество делает все, чтобы новые поколения хранили память о Великой Отечественной войне, для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, чтобы знать, во имя чего и благодаря кому мы живем.
Мы не позволим забыть о преступлениях нацизма и не допустим повторения подобного!» - резюмировал Александр Борисов.