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Александр Борисов: День памяти и скорби - одна из самых трагических дат в истории нашей страны

День памяти и скорби - одна из самых трагических дат в истории нашей страны. Вместе с тем, 22 июня - день силы духа и мужества, единства народов нашего многонационального Отечества. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны. В этот день мы вспоминаем миллионы наших сограждан, погибших на фронте, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Это День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил в военное лихолетье, для детей и внуков солдат, отдавших жизни за мир, в котором мы сегодня живем. Несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю старшего поколения, Россия устояла. Потому что на защиту нашей страны поднялся весь народ. И поэтому 22 июня по праву можно назвать и днем силы духа и мужества, единства нашего многонационального Отечества, уверенности в Победе, гордости за дедов, отцов и матерей, за свою Родину», - сказал Александр Борисов.

Мы - дети, внуки и правнуки великих героев Великой Отечественной и наш долг - пронести память о них, об их беспримерном подвиге через века, подчеркнул он. «И Российское военно-историческое общество делает все, чтобы новые поколения хранили память о Великой Отечественной войне, для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, чтобы знать, во имя чего и благодаря кому мы живем.

Мы не позволим забыть о преступлениях нацизма и не допустим повторения подобного!» - резюмировал Александр Борисов.