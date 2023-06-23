Общество

30 детей госпитализировали с кишечной инфекцией из гдовского лагеря «Зеркальный»

30 детей госпитализировали с кишечной инфекцией из лагеря «Зеркальный» в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о массовой отравлении детей в лагере "Зеркальный". Комитет по здравоохранению Псковской области сообщает, что 30 детей были госпитализированы в диагностическое отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы с диагнозом "кишечная инфекция". Данное заболевание носит сезонный характер и обостряется в жаркий период времени», - отметили в комитете.

Ситуация под контролем, здоровью детей ничего не угрожает. «Некоторые родители уже забрали детей домой. Сейчас идут поиски причины, что могло вызвать отравление», - добавили в комитете.