Общество

Медика уволили из лагеря «Зеркальный» после выявления стафилококковой инфекции у детей

Медика уволили из лагеря «Зеркальный» в Гдовском районе после выявления стафилококковой инфекции у детей. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это сигнал для системы. Не могу согласиться, что это отравление. Это не отравление. Мы изучили все пробы, которые были взяты Роспотребнадзором, в том числе и у ребят. Пока можем сказать, что, скорее всего, это стафилококковая инфекция. При этом она не была патогенной. Это не меняет ситуации. Мы провели серьезную работу в части нашего Центра отдыха и оздоровления, были приняты административные и дисциплинарные меры реагирования к отношению директора лагеря. Был уволен медицинский сотрудник, который был обязан своевременно уведомить профильных коллег о том, что произошло. Этого не случилось. Плотная межведомственная схема взаимодействия должным образом не была соблюдена», - рассказал Андрей Ермаков.

Он уточнил, что по всем лагерям Псковской области провели внеочередные проверки.

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Напомним, о массовом отравлении детей в лагерь «Зеркальный» стало известно 24 июня. Тогда 31 ребенка госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией.