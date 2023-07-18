Общество

У шестерых детей в лагере «Зеркальный» выявили стафилококковую инфекцию

У шестерых детей в лагере «Зеркальный» Гдовского района выявили стафилококковую инфекцию после обследования. Об этом сообщила руководитель Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По получению результатов была выявлена у шестерых детей стафилококковая инфекция не токсичного штамма, поэтому она протекала в легкой форме. Это дало основание нам полагать, что все предпринятые меры были своевременными, оперативными и не дали инфекции возможности распространиться», - рассказала она.

Кроме того, у сотрудников пищеблока не было никаких симптомов, поэтому была проведена повторная проверка.

«При повторной проверке у отдельного сотрудника был выявлен стафилококк. Но этот сотрудник не относится к пищеблоку, он относится к работникам хозяйственного блока», - пояснила она.

Татьяна Богданова также уточнила, что помещения в лагере были обработаны, а сотрудники прошли все необходимые обследования.

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Напомним, о массовом отравлении детей в лагерь «Зеркальный» стало известно 24 июня. Тогда 31 ребенка госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией.