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Интерактив: Госпитализация детей из лагеря «Зеркальный»
В детском лагере «Зеркальный» в поселке Ямм Гдовского района с начала первой смены происходят возмутительные вещи! Работники кухни грубо нарушают санитарные нормы, из-за чего массовое отравление детей. Изолятор переполнен, родители забирают детей домой.
Вчера ночью более 30 детей были отправлены в инфекционную больницу на скорых, в лагере была проверка Роспотребнадзора.
Завтра в 9:30 отъезд оставшихся детей.
Елена
Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили, что в лагере проводилась проверка, выясняются все обстоятельства.
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Интерактив: Госпитализация детей из лагеря «Зеркальный»
В детском лагере «Зеркальный» в поселке Ямм Гдовского района с начала первой смены происходят возмутительные вещи! Работники кухни грубо нарушают санитарные нормы, из-за чего массовое отравление детей. Изолятор переполнен, родители забирают детей домой.
Вчера ночью более 30 детей были отправлены в инфекционную больницу на скорых, в лагере была проверка Роспотребнадзора.
Завтра в 9:30 отъезд оставшихся детей.
Елена
Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили, что в лагере проводилась проверка, выясняются все обстоятельства.