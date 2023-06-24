Интерактив: Госпитализация детей из лагеря «Зеркальный»

Псковский губернатор — бойцам ЧВК «Вагнер»: Останьтесь с нами, с нашим народом и нашим президентом

Александр Котов: Нам как никогда важно быть сплочёнными, сильными и уверенными

Михаил Ведерников: Мы все несем ответственность за будущее, и поэтому должны сплотиться вокруг президента

Митрополит Тихон: Сегодня без преувеличения - исторический выбор для всех и для каждого