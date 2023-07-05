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Виновных привлекли к ответственности после отравления детей в лагере «Зеркальный»

Виновных привлекли административной ответственности после массового отравления детей в лагере «Зеркальный» в Гдовском районе. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на сессии регионального парламента 26 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Как вы умудрились потравить детей в лагере "Зеркальный?"» — спросил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Псковском областного Собрании депутатов Олег Брячак.

Андрей Ермаков пояснил, что касательно тех событий была проведена служебная проверка.

«Установлены управленческие замечания к работе ответственных лиц. Приняты управленческие решения. Привлечены к административной ответственности. Инициированы внеочередное проверки, чтобы проверить пищеблоки и пресечь проблемы в ходе последующих смен», — пояснил он.

Напомним, об массовом отравлении детей в лагерь «Зеркальный» стало известно 24 июня. Тогда 30 детей госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией.

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Медицинские работники осмотрели 38 детей в возрасте от 8 до 16 лет, часть из которых госпитализировали, а остальные были отправлены домой под амбулаторное наблюдение. В результате проведенных анализов у детей были выявлены признаки острой кишечной инфекции.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Псковской области доложить о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах и причинах происшествия.

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В настоящий момент лагерь «Зеркальный» возобновил работу.