Общество

«Отдых для души»: глава Великолукского района поделился снимками с тихой охоты

«Боровик-переросток»: гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом

Напомним, снимки грибов в социальных сетях активно публикуют многие жители Псковской области. Например, гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом.

Ранее сообщалось, что рябину в Псковском районе сфотографировала глава муниципалитета Наталья Федорова. По ее словам, такой урожай предвещает мокрую погоду.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Telegram

Фотографиями с тихой охоты поделился глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Мне всё равно.

Ниже среднего. Всё портят одни и те же действующие лица.

Отвратительная организация. Было непохоже, что Псков празднует День города – слишком обыденные мероприятия

Сложно ответить… Для меня единственный плюс – отсутствие ограничение движения автотранспорта.

В целом, хорошо. Но было ощущение, что не хватало какой-то «изюминки».

Отлично! Продолжайте в том же духе!

«Отдых для души»: глава Великолукского района поделился снимками с тихой охоты

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