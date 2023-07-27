«Отдых для души»: глава Великолукского района поделился снимками с тихой охоты

Фотографиями с тихой охоты поделился глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Telegram
«Тихая охота - отдых для души», - написал Алексей Кузьмин.
Ранее сообщалось, что рябину в Псковском районе сфотографировала глава муниципалитета Наталья Федорова. По ее словам, такой урожай предвещает мокрую погоду.
Напомним, снимки грибов в социальных сетях активно публикуют многие жители Псковской области. Например, гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом.