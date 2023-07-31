Общество

Частным клиникам в России разрешили вести онлайн-прием

Экспериментальный правовой режим, который позволит частным клиникам осуществлять телемедицинские консультации для своих пациентов в режиме онлайн, стартует в России с 1 августа. Постановление об этом было принято правительством 18 июля, и экспериментальный режим предполагается действующим в течение трех лет.

Основная цель внедрения такого режима - расширение возможности предоставления плановой медицинской помощи через телемедицинские консультации для пациентов с уже установленными диагнозами после личного визита к врачу. Также пациентам позволят выбрать другого врача той же клиники для продолжения лечения, если он имеет стаж работы по специальности не менее семи лет, пишет RuNews24.

Онлайн-консультации будут доступны только для совершеннолетних пациентов. Однако такие виды консультаций будут запрещены для тех, кто страдает от инфекционных заболеваний или нуждается в экстренной или неотложной медицинской помощи. Кроме того, телемедицина не может быть использована для прохождения медицинских осмотров, медицинских экспертиз или прохождения медицинских освидетельствований.

Согласно документу, продолжительность первой онлайн-консультации должна составлять не менее 20 минут. По окончании консультации врач оформит медицинское заключение с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.